Mancisidor: "Erakundearen hizkuntza politikak orain arteko estandar altuei eutsiko die"

"Hori da orain arte izan dudan konpromiso irmoa, eta aurrerantzean ere horri eustea espero dut", nabarmendu du Mikel Mancisidor Ararteko berriak, Eider Hurtadok Radio Euskadin egindako lehen elkarrizketan. 

Ararteko Euskara Gizartea

