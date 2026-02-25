Jornada en el BEC

¿Qué saben los jóvenes del franquismo?

BARAKALDO (BIZKAIA), 25/02/2026.- El Instituto de la Memoria-Gogora ha reunido este miércoles en Barakaldo (Bizkaia) a 550 estudiantes de 2º de Bachillerato en una jornada dirigida a 'desmitificar y deslegitimar el régimen franquista', en la que han intervenido profesores e historiadores, entre otros profesionales. EFE/ Miguel Toña
Gogora ha reunido a más de 500 jóvenes para desmontar los mitos sobre el franquismo. La jornada en el BEC tenía como objetivo reforzar la memoria democrática ante el aumento de discursos que idealizan la dictadura.

Franquismo Sociedad

