Una segunda mujer denuncia a Iñigo Errejón por agresión sexual

Una mujer ha denunciado ante los juzgados de Madrid al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por una agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relata ambos quedaron y la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Esta mujer está representada por el letrado Alfredo Arrién, el mismo que defiende a la actriz Elisa Mouliaá, quien denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, y por los que un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

En la denuncia interpuesta ante los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid, y a la que ha tenido acceso EFE, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

Según recoge la denuncia, el 16 de octubre de 2021 (esto sería 8 días después de la agresión sexual de Errejón a Elisa Mouliaá) durante una fiesta en Móstoles, Errejón le forzó para que le hiciera una felación. Luego fueron a la casa de él, y tanto en el trayecto como ya en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. En un momento dado Errejón la agredió sexualmente "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello, añade la denuncia.

El abogado solicita que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado.