Tras 2000 trasplantes hepáticos en 30 años, la CAV se sitúa a la cabeza a nivel mundial en este tipo de trasplantes
Tres décadas después del primer trasplante hepático en Euskadi, el Servicio Vasco de Salud ha realizado casi 2000 trasplantes, unos 75 al año, y está a la cabeza a nivel mundial con una tasa de 60 trasplantes por millón de habitantes, tres veces por encima de la media en el mundo occidental.
Coincidiendo con el Día Mundial del Trasplante, que se celebra el viernes 27 de febrero, Osakidetza recuerda hoy un hito decisivo para la historia de la sanidad vasca: el primer trasplante de hígado realizado en Euskadi, el 1 de febrero de 1996, en el Hospital Universitario Cruces y que marcó el inicio de un programa que hoy suma casi 2000 intervenciones y consolida a este hospital como centro de referencia en Euskadi para el trasplante hepático y el manejo de las enfermedades hepáticas avanzadas.
El equipo de trasplante hepático del Hospital Universitario de Cruces, centro de referencia en Euskadi para el trasplante hepático y el manejo de las enfermedades hepáticas avanzadas, ha hecho balance este jueves de su actividad desde aquel primer trasplante.
En el acto han participado Mikel Gastaka Mateo, Jefe clínico de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático; Javier Bustamante Schneider, médico de la Unidad de Hepatología y Kepa Esnaola Gangoiti, Coordinador de Trasplante HUC, en representación de todo el equipo de la Unidad de Trasplantes del Hospital Universitario Cruces; junto con dos pacientes trasplantadas, Ainara Torremocha (trasplantada en 2017), y Zuberoa Bilbao (trasplantada en 2009).
Según han explicado, el Hospital Universitario Cruces se ha consolidado como uno de los centros con mayor actividad y mejores resultados situándose entre los tres centros del Estado que más trasplantes hepáticos realiza al año, más de 70, siendo el máximo histórico las 87 intervenciones que se realizaron en el año 2016.
Adaptándose con los años
Según Mikel Gastaka han tenido que ir adaptándose a los cambios de la propia sociedad y las características cambiantes tanto de donantes como de receptores. En los primeros años los donantes eran casi siempre personas jóvenes fallecidas en accidentes.
Sin embargo, al reducirse las muertes en carretera, el equipo aprovechó su experiencia y nuevas técnicas quirúrgicas y anestésicas para trasplantar hígados "de personas añosas" y en 2025 el 40 % de los donantes fueron mayores de 70 años, la mayoría fallecidos tras enfermedad cerebrovascular. Muchos órganos de personas mayores "llegan perfectos porque ahora la gente se cuida mucho”, ha explicado Gastaka.
La ampliación del perfil del donante y los tratamientos para algunos tipos de hepatitis que logran la curación ha permitido ampliar también el tipo de pacientes trasplantados y entre los hitos del equipo vasco destaca que desde 2019 se realizan intervenciones a pacientes oncológicos.
La solidaridad, clave
Actualmente, los resultados de supervivencia en el Hospital Universitario Cruces se sitúan en el 96 % al año del trasplante, del 91 % a los tres años y del 87 % a los cinco años tras el trasplante. Dos de cada tres trasplantados siguen vivos a los 10 años.
Además, "el altísimo ritmo de trasplantes en Euskadi hace que los pacientes tengan que esperar solo una media de 40 días para ser trasplantado y en la actualidad solo hay 5 personas en lista", dato "excepcional" a nivel internacional.
Tanto el equipo médico como las pacientes presentes en el acto han querido destacar y agradecer la solidaridad y la contribución de la ciudadanía vasca a la donación de órganos, que hace mantener la CAV entre las comunidades con mayor tasa de donación del Estado, con 64,3 donantes por millón de habitantes en 2025.
