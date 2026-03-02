Bisubi Fundazioa pone en marcha una red de mujeres del sector para proyectar y reconocer el trabajo que han realizado históricamente en las cocinas

Entre estas personas con mayor prevalencia de consumo se promoverá el bienestar emocional y la educación en higiene de sueño. Además, se trabajará para identificar los malestares de manera precoz y evitar así que se conviertan en situaciones patológicas. Se trata en definitiva de promover medidas no farmacológicas y generar un "cambio cultural" en el sistema para hacerlo más preventivo y sostenible, han informado en una nota el Departamento de Salud y Osakidetza.