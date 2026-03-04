Barakaldo y Balmaseda lamentan la muerte de los tres jóvenes vizcaínos en Santander

Los ayuntamientos de Barakaldo y Balmaseda han lamentado "profundamente" el fallecimiento de los tres jóvenes naturales de ambos municipios vizcaínos en el "trágico accidente" ocurrido el martes al colapsar la pasarela costera de El Bocal en Santander.

En el siniestro murieron cinco personas: dos chicas de 19 años nacidas en Barakaldo, un chico de 21 de Balmaseda, otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y una quinta, de Almería, de 20 años. Además, hay una chica desaparecida de Guadalajara, de 20 años, y una joven ingresada en el hospital, que es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.

En un breve comunicado, el Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto de manifiesto que "la pérdida de dos jóvenes de la ciudad conmueve profundamente y deja un vacío irreparable".

En nombre de la corporación municipal y de toda la ciudadanía de Barakaldo, el Ayuntamiento ha transmitido su "más sentido pésame y todo su cariño" a las familias, amistades y allegadas de las fallecidas "en estos momentos de inmenso dolor".

Por su parte, el Consistorio de Balmaseda también ha emitido un comunicado en el que se ha unido al dolor por el trágico accidente y ha incidido en que entre las víctimas se encuentra un joven, de 21 años, originario del municipio.

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, amistades y a las de todas las víctimas, así como nuestro apoyo a la comunidad educativa del CIFP La Granja de Heras", ha añadido.