Barakaldok eta Balmasedak doluminak agertu dituzte Santanderen hil diren hiru gazte bizkaitarrengatik
Barakaldoko eta Balmasedako udalek “sakon” deitoratu dute bi udalerri bizkaitar horietako hiru gazteren heriotza, Santanderen El Bocaleko kostaldeko pasabidea hondoratuta asteartean gertatutako “istripu tragikoan”.
Ezbeharrean bost pertsona hil ziren: Barakaldon jaiotako 19 urteko bi neska, Balmasedakoa den 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargokoa (Kantabria) den 22 urteko beste gazte bat, eta bosgarrena, Almeriakoa, 20 urtekoa. Horrez gain, Guadalajarakoa den 20 urteko neska bat desagertuta dago, eta ospitalean ingresatuta dagoen beste gazte bat ere bada; Elvillarkoa (Araba), 19 urtekoa.
Ohar labur batean, Barakaldoko Udalak adierazi du “hiriko bi gazteren heriotzak barru-barruraino hunkitzen duela eta hutsune konponezina” uzten duela. Udal korporazioaren eta Barakaldoko herritar guztien izenean, Udalak “doluminik zintzoenak eta maitasun guztia” helarazi dizkie hildakoen familiei, lagunei eta gertukoei, “min izugarri honetako uneotan”.
Bestalde, Balmasedako Udalak ere ohar bat plazaratu du, istripu tragikoak eragindako atsekabearekin bat eginez, eta azpimarratuz biktimen artean udalerriko 21 urteko gazte bat dagoela. “Gure doluminik sentituenak eta maitasun guztia” helarazi nahi izan dizkiete haren familiari, lagunei eta gainerako biktimen senide eta gertukoei; halaber, “Herasko La Granja CIFPko hezkuntza-komunitateari” ere babesa adierazi diote.
Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaini die Santanderren hildakoen familiei
Istripua "oso krudela" izan dela esan du lehendakariak. Ertzaintzak hiru euskal gazteen heriotzaren berri eman die familiei: Barakaldoko 19 urteko bi neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat.
Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentziazko zentrokoak
Tragediaren biktimek abeltzaintzako eta animalien osasun-laguntzako goi-mailako teknikaritzako zikloan parte hartzen zuten. Zentro horrek ikasleak prestatzen ditu abeltzaintzako ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.
