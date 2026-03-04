Albiste da
Barakaldok eta Balmasedak doluminak agertu dituzte Santanderen hil diren hiru gazte bizkaitarrengatik

Astearte honetan izandako istripu batean hil ziren, Santanderreko El Bocal kostaldeko pasabidea kolapsatuta. Gainera, Arabako beste neska bat ospitaleratuta dago. Guztira, bost pertsona hil ziren istripuan, eta beste neska bat desagertuta dago.
SANTANDER, 04/03/2026.- Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal, en las labores de búsqueda de la persona desaparecida tras caer al agua después de la ruptura de una pasarela peatonal de madera, que ha causado la muerte a cinco jóvenes. Otra persona fue rescatada con vida y está fuera de peligro. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Larrialdietako zerbitzuak El Bocal inguruan lanean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Barakaldoko eta Balmasedako udalek “sakon” deitoratu dute bi udalerri bizkaitar horietako hiru gazteren heriotza, Santanderen El Bocaleko kostaldeko pasabidea hondoratuta asteartean gertatutako “istripu tragikoan”.

Ezbeharrean bost pertsona hil ziren: Barakaldon jaiotako 19 urteko bi neska, Balmasedakoa den 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargokoa (Kantabria) den 22 urteko beste gazte bat, eta bosgarrena, Almeriakoa, 20 urtekoa. Horrez gain, Guadalajarakoa den 20 urteko neska bat desagertuta dago, eta ospitalean ingresatuta dagoen beste gazte bat ere bada; Elvillarkoa (Araba), 19 urtekoa.

Ohar labur batean, Barakaldoko Udalak adierazi du “hiriko bi gazteren heriotzak barru-barruraino hunkitzen duela eta hutsune konponezina” uzten duela. Udal korporazioaren eta Barakaldoko herritar guztien izenean, Udalak “doluminik zintzoenak eta maitasun guztia” helarazi dizkie hildakoen familiei, lagunei eta gertukoei, “min izugarri honetako uneotan”.

Bestalde, Balmasedako Udalak ere ohar bat plazaratu du, istripu tragikoak eragindako atsekabearekin bat eginez, eta azpimarratuz biktimen artean udalerriko 21 urteko gazte bat dagoela. “Gure doluminik sentituenak eta maitasun guztia” helarazi nahi izan dizkiete haren familiari, lagunei eta gainerako biktimen senide eta gertukoei; halaber, “Herasko La Granja CIFPko hezkuntza-komunitateari” ere babesa adierazi diote.

