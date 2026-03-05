Una llamada alertó a emergencias el día antes de que la pasarela de Santander estaba rota, pero la advertencia no se tramitó
Una llamada al 112 Cantabria alertó el lunes, un día antes de que seis jóvenes murieran y otra resultase herida tras la rotura de la pasarela de El Bocal de Santander, de que esa instalación estaba rota, una información que este servicio trasladó a la Policía Local de la capital cántabra.
Una responsable de sala del centro de coordinación del 112 comunicó a la Policía Local que un vecino había llamado para avisar de que la pasarela estaba rota y cualquiera que pasara "se podía matar".
La pasarela, en el momento en el que se produjo el siniestro, al día siguiente de esa llamada, no estaba precintada.
La llamada de la responsable de sala del 112 a la Policía Local, indicaba que un ciudadano había avisado porque "quien pasase podía caerse a las rocas".
La Policía Local recogió el aviso, pero no se llevó a cabo ninguna actuación por parte de este cuerpo de seguridad municipal, porque la comunicación se anotó en un papel que se quedó en la mesa.
Tras localizarse este jueves el cuerpo de la última víctima mortal que seguía desaparecida desde el martes, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recordado que el Ayuntamiento ha solicitado un informe a la Policía Local para conocer qué ocurrió con ese aviso del 112.
