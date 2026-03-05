ISTRIPUA SANTANDERREN
Santanderko pasabidea hautsita zegoela ohartarazi zuten istripuaren aurreko egunean, baina abisua ez zen izapidetu

Udaltzaingoak abisua jaso zuen, baina ez zuen inolako jarduketarik egin. Hala, jakinarazpena paper batean jaso zuten, baina mahaian bertan geratu zen.

El Bocal herriko pasabidea, Santanderren. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pertsona batek astelehenean ohartarazi zuen Santanderko El Bocal herriko pasabidea hautsita zegoela, Kantabriako 112 larrialdi zerbitzuetara egindako dei batean. Zerbitzu horrek informazio hori helarazi zion Kantabriako hiriburuko Udaltzaingoari, baina abisua ez zen izapidetu, eta biharamunean sei gazte hil ziren eta beste bat zauritu zen.

Hain zuzen ere, 112ko koordinazio-zentroko aretoko arduradun batek Udaltzaingoari jakinarazi zion bizilagun batek deitu zuela pasabidea apurtuta zegoela jakinarazteko, eta handik igarotzen zen edozein pertsona "hil zitekeela" ohartarazi zuen.

Pasabidea, istripua jazo zen unean, dei horren biharamunean, ez zegoen zigilatuta.

112ko aretoko arduradunak Udaltzaingoari egindako deiaren arabera, herritar batek abisua eman zuen "pasatzen zena haitzetara eror zitekeelako".

Udaltzaingoak abisua jaso zuen, baina ez zuen inolako jarduketarik egin, eta jakinarazpena mahaian bertan geratu zen, paper batean jasota.

Ostegun honetan, asteartetik desagertuta jarraitzen zuen azken biktimaren gorpua topatu ostean, Gema Igual Santanderreko alkateak gogorarazi du Udalak txosten bat eskatu diola Udaltzaingoari, 112 larrialdi zerbitzuak igorritako abisu horrekin zer gertatu zen jakiteko.

