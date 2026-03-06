El Club Padura de Arrigorriaga rechaza "rotundamente" las acusaciones "infundadas" difundidas por varias asociaciones sobre el caso de acoso sexual a una menor
Las asociaciones denuncian que en este club deportivo una niña ha sido víctima de violencia sexual y acoso. El Club Padura "condena enérgicamente cualquier tipo de agresión" e incluso "la difusión del vídeo", pero asegura que los hechos ocurrieron fuera del ámbito de la actividad del club.
El club deportivo Padura de Arrigorriaga ha "condenado rotundamente las acusaciones infundadas" difundidas por la asociación para la defensa de la infancia y la adolescencia Bidaure y la asociación feminista Urruma sobre el acoso sexual sufrido por una joven de 14 años.
Estas dos asociaciones acusan al club deportivo de "falta de firmeza" en un comunicado difundido en las redes sociales por la violencia sexual y el acoso sufrido por una menor de edad. En relación con estos delitos, cinco jóvenes están siendo investigados y, según la denuncia de las asociaciones, estos chicos han acosado a la jugadora del equipo de chicas durante los entrenamientos y uno de ellos difundió un vídeo sexual de la joven. Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre.
En un comunicado difundido este viernes por la tarde, Padura "condena enérgicamente cualquier tipo de agresión", así como "la difusión del vídeo que ha provocado la situación". Afirma que se trata de un acto "irresponsable" que "vulnera la intimidad de las personas".
Sin embargo, sugiere que las asociaciones Bidaure y Urruma han difundido "información falsa y no contrastada" y les acusa de "tergiversar la realidad" causando un perjuicio "a los menores, a sus familias y a toda la comunidad deportiva".
El club menciona varios puntos en la nota. Por un lado, dice que el vídeo no fue difundido por ningún jugador del equipo. Añade que "en las instalaciones no consta que se haya producido ningún tipo de agresión sexual, acoso o violencia" y que el club "no tiene constancia de que se haya acreditado denuncia alguna contra los jugadores". Por último, ha insistido en que los hechos no ocurrieron en el marco de la actividad del club.
No obstante, se ha mostrado "dispuesto" a "colaborar" con la familia de la menor, con las instituciones competentes y con cualquier persona que facilite información contrastada y ha querido aclarar que, en noviembre de 2025, cuando se tuvo conocimiento del caso, se adoptaron "protocolos internos de protección y medidas preventivas concretas".
