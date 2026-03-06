Arrigorriagako Padura klubak “irmo gaitzetsi” ditu adin-txikiko batek jasandako sexu-jazarpenari buruz zabaldutako “funtsik gabeko akusazioak”
Padura Club Arrigorriagako kirol-klubak "irmo gaitzetsi" ditu 14 urteko neska batek sexu-jazarpenari buruz Bidaure haurren eta nerabeen defentsararako elkarteak eta Urruma elkarte feministak "zabaldutako funtsik gabeko akusazioak”.
Bizkaiko herriko bi elkarte horiek "irmotasun falta" leporatu diote kirol klubari sare sozialetan zabaldutako ohar batean emakumezko adin txikiko batek jasandako sexu-indarkeria eta jazarpenagatik. Delitu horiekin lotuta, bost gazte ikertzen ari dira eta elkarteek egindako salaketaren arabera, mutil horiek nesken taldeko jokalaria jazarri dute entrenamenduetan eta horietako batek neskaren bideo sexual bat zabaldu zuen. Joan zen irailean izandako gertakariak dira eta kasua Adingabeen Fiskaltzaren esku dago.
Ostiral iluntzean zabaldutako ohar batean, Padurak "gogor gaitzesten" du "edozein eraso mota", baita "egoera eragin duen bideoaren hedapena ere". Ekintza "arduragabea" dela eta "pertsonen intimitatea urratzen" duela baieztatzen du.
Alabaina, Bidaure eta Urruma elkarteek "informazio faltsua eta kontrastatu gabea" zabaldu dutela iradokitzen du eta "errealitatea desitxuratzea" egozten die, "adingabeei, haien familiei eta kirol-komunitate osoari" kaltea eraginez.
Klubak hainbat puntu aipatzen ditu oharrean. Alde batetik, dio bideoa ez zuela bertako jokalari den inork zabaldu. Gehitzen du "instalazioetan ez dagoela jasota inolako sexu-erasorik, jazarpenik edo indarkeriarik gertatu denik" eta klubak ez duela berririk "jokalarien aurkako salaketarik egiaztatu denik". Azkenik, gertakariak ez zirela klubaren jardueraren esparruan gertatu berresten du.
Hala ere, "prest" agertu da adingabearen familiarekin, erakunde eskudunekin eta informazio egiaztatua eman dezakeen edonorekin "lankidetzan aritzeko" eta argitu nahi izan du, 2025eko azaroan, gertakarien berri jakin zutenean "babeserako barne-protokoloak eta prebentzio-neurri zehatzak" hartu zirela.
