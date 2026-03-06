Las instituciones y sindicatos se suman a las reivindicaciones del 8M
En vísperas del 8 de marzo, ayuntamientos, diputaciones y sindicatos han querido sumarse a las reivindicaciones feministas. Durante los actos han mostrado su preocupación por el aumento de mensajes contra las mujeres y la igualdad.
Las vascas dedican hasta 2,2 horas más al día que los hombres en el cuidado de los hijos
Son datos correspondientes al año 2024 recogido en la encuesta que ha publicado este viernes el Instituto Vasco de Estadística -Eustat- con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra este domingo.
Las instituciones vascas insisten en la necesidad de combatir los discursos retrógrados y el antifeminismo
El domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y en los días previos, los mensajes a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres han cobrado especial relevancia en las instituciones vascas.
Miren Elgarresta (Emakunde) no cree que el feminismo esté perdiendo su espacio en la sociedad vasca
Según la directora de Emakunde, la sociedad vasca está "muy avanzada" en cuanto a igualdad de género. "Eso no quiere decir que los logros que hemos tenido estén plenamente garantizados", ha añadido Elgarresta, quien ha advertido de que los discursos reaccionarios que vienen de la derecha han conseguido un gran eco en el ámbito digital.
Denuncian un caso de violencia sexual y acoso a una menor en el club de fútbol Padura de Arrigorriaga
Las asociaciones Bidaure y Urruma acusan a la entidad deportiva de "falta de firmeza" ante la agresión, presuntamente cometida por otros jugadores del club, también menores. En concreto, cinco jóvenes están siendo investigados, y el caso ha sido trasladado a la Fiscalía de menores.
