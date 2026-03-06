8 de marzo
Las instituciones y sindicatos se suman a las reivindicaciones del 8M

martxoak 8 erakundeak
18:00 - 20:00
Acto del Ayuntamiento de Bilbao. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: M8ko aldarrikapenekin bat egin dute erakundeek eta sindikatuek

Última actualización

En vísperas del 8 de marzo, ayuntamientos, diputaciones y sindicatos  han querido sumarse a las reivindicaciones feministas. Durante los actos han mostrado su preocupación por el aumento de mensajes contra las mujeres y la igualdad.

Día Internacional de la Mujer Feminismo Sociedad

