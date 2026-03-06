M8

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martxoaren 8ko aldarrikapenekin bat egin dute erakundeek eta sindikatuek

martxoak 8 erakundeak
18:00 - 20:00
Bilboko Udalaren ekitaldia. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Martxoaren 8aren bezperetan, udalek, aldundiek eta sindikatuek aldarrikapen feministekin bat egin nahi izan dute. Bilboko udaletxean egindako ekitaldian, oso kezkatuta agertu dira emakumeen eta berdintasunaren aurkako mezuak ugaritzen ari direlako.

Emakumeen Nazioarteko Eguna Feminismoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X