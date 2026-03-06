Las instituciones vascas insisten en la necesidad de combatir los discursos retrógrados y el antifeminismo
El domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y en los días previos, los mensajes a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres han cobrado especial relevancia en las instituciones vascas.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo 8 de marzo, instituciones, partidos y agentes vascos han puesto el acento en la igualdad y los derechos de las mujeres.
El Ararteko ha reclamado una "defensa inequívoca"de los avances en los derechos de las mujeres, " como un pilar esencial para la defensa de la democracia, especialmente ante los discursos de odio y las nuevas amenazas de la era digital".
Ha recordado que en el informe Actitudes machistas entre adolescentes y jóvenes de Euskadi ya se alertó del impacto negativo que está teniendo Internet en la igualdad entre chicos y chicas jóvenes y adolescentes, y en su declaración con motivo del 8 de Marzo ha alertado del daño que hace a los derechos de todas las mujeres "la difusión de estereotipos, la desinformación, la banalización de la violencia y, especialmente, la violencia digital".
El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado este viernes sobre los "discursos retrógrados" que proliferan en los últimos años sobre le espacio digital y el debate público que "intentan distorsionar al feminismo" y "cuestionan la igualdad".
Pradales ha advertido que "el riesgo" de estos discursos "no es solo retroceder", sino que "se normalicen y se integren en la sociedad, especialmente entre la juventud".
Ha advertido de que "no es un movimiento espontáneo o aislado", sino que, "al contrario, es una estrategia política organizada y bien financiada".
Por ello, con motivo del 8 de marzo ha subrayado que "la igualdad no es una celebración de un día, sino un compromiso diario".
En su declaración, la Diputación de Gipuzkoa subraya que "la igualdad no es objeto de opinión, sino un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos".
Ha denunciado "el auge de discursos que niegan la desigualdad estructural que siguen sufriendo las mujeres en nuestra sociedad" que "cuestionan los avances logrados y que retenden desacreditar el feminismo".
Así, ha reiterado el compromiso de la organización con las "políticas públicas feministas" para "combatir las desigualdades estructurales y todas las formas de violencia machista" para avanzar "sin retrocesos hacia una igualdad real y efectiva".
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en un texto consensuado por la Junta de Portavoces, reivindica la igualdad de mujeres y hombres ante el "auge" del movimiento antifeminista que se expresa "en discursos reaccionarios y misóginos", que buscan cuesionar las conquistas fundamentales y deslegitimar la existencia de la violencia machista.
El ayuntamiento reivincida una sociedad que eduque en igualdad, libre de estereotipos y basada en relaciones de respeto, libertad y dignidad; y destacan que defender la igualdad "implica confrontar activamente esos discursos y prácticas que reproducen la dominación patriarcal y social".
8 de marzo
Miren Elgarresta (Emakunde) no cree que el feminismo esté perdiendo su espacio en la sociedad vasca
Según la directora de Emakunde, la sociedad vasca está "muy avanzada" en cuanto a igualdad de género. "Eso no quiere decir que los logros que hemos tenido estén plenamente garantizados", ha añadido Elgarresta, quien ha advertido de que los discursos reaccionarios que vienen de la derecha han conseguido un gran eco en el ámbito digital.
El Ayuntamiento de Pamplona ha reivindicado este viernes los avances y derechos logrados gracias al feminismo, en un acto en la Plaza Consistorial donde han leído la declaración institucional que recalca que "muchos de los derechos y libertades que hoy tenemos asumidos y que forman parte de nuestra vida cotidiana existen gracias a las luchas del movimiento feminista y a la organización colectiva de las mujeres a lo largo de la historia".
El texto continua advirtiendo de que "en un contexto social en el que el feminismo es cuestionado o deslegitimado mediante discursos reduccionistas o abiertamente antifeministas, se debe reivindicar su papel decisivo en el desarrollo social, la extensión de derechos y el fortalecimiento del sistema democrático".
"El feminismo nos trajo hasta aquí. Sin feminismo no hay democracia plena. Gracias a él, hoy podemos ser, estar, decir y decidir", han reclacado.
También en Pamplona UGT y CCOO se han concentrado este viernes ante la sede de ambos sindicatos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en un acto en el que han reclamado más recursos contra la violencia machista y han defendido el feminismo como “dique de contención” frente a las ideologías que niegan la desigualdad.
Durante la concentración se ha exhibido una pancarta con el lema 'Vivas, libres, unidas. Berdintasunaren alde' (A favor de la igualdad), a la vez que un grupo de mujeres participantes ha portado grandes letras de color lila con las que han formado la frase 'NI UNA MENOS'.
