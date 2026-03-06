Las instituciones vascas insisten en la necesidad de combatir los discursos retrógrados y el antifeminismo 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo 8 de marzo, instituciones, partidos y agentes vascos han puesto el acento en la igualdad y los derechos de las mujeres.

El Ararteko ha reclamado una "defensa inequívoca"de los avances en los derechos de las mujeres, " como un pilar esencial para la defensa de la democracia, especialmente ante los discursos de odio y las nuevas amenazas de la era digital".

Ha recordado que en el informe Actitudes machistas entre adolescentes y jóvenes de Euskadi ya se alertó del impacto negativo que está teniendo Internet en la igualdad entre chicos y chicas jóvenes y adolescentes, y en su declaración con motivo del 8 de Marzo ha alertado del daño que hace a los derechos de todas las mujeres "la difusión de estereotipos, la desinformación, la banalización de la violencia y, especialmente, la violencia digital".

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado este viernes sobre los "discursos retrógrados" que proliferan en los últimos años sobre le espacio digital y el debate público que "intentan distorsionar al feminismo" y "cuestionan la igualdad".



Pradales ha advertido que "el riesgo" de estos discursos "no es solo retroceder", sino que "se normalicen y se integren en la sociedad, especialmente entre la juventud".

Ha advertido de que "no es un movimiento espontáneo o aislado", sino que, "al contrario, es una estrategia política organizada y bien financiada".

Por ello, con motivo del 8 de marzo ha subrayado que "la igualdad no es una celebración de un día, sino un compromiso diario".