MARTXOAK 8 

Euskal erakundeek diskurtso atzerakoiak eta antifeminismoa borrokatzeko beharra azpimarratu dute martxoaren 8aren atarikoan

Igandean, martxoaren 8arekin, Emakumeen Nazioarteko Eguna izango da. Hori ospatu bezperetan, berdintasunaren eta emakumeen eskubideen aldeko mezuek indar berezia hartu dute euskal erakundeetan.

Debate parlamentario monográfico sobre las reivindicaciones del 8-M y las políticas de igualdad.

Martxoaren 8 bateko artxiboko irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, martxoak 8, ospatuko den Emakumeen Nazioarteko Egunaren gainean jarri dute azpimarra aste osoan zehar euskal erakunde, alderdi eta eragileek.

Arartekoa, esaterako, emakumeen eskubideen berdintasunaren eremuan erdietsi diren lorpenak “argi eta garbi defendatzearen alde” agertu da, “funtsezko zutabea baita demokrazia defendatzeko, batez ere gorroto-diskurtsoen eta aro digitaleko mehatxu berrien aurrean”.

Horren arabera, Jarrera matxistak Euskadiko nerabeen eta gazteen artean izeneko txostenean ohartarazi zen Internet neska-mutil gazteen eta nerabeen arteko berdintasunean izaten ari den eragin negatiboaz, eta Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira egindako adierazpenean, “estereotipoak hedatzeak, desinformazioak, indarkeria hutsaltzeak eta, bereziki, indarkeria digitalak” emakume guztien eskubideei egiten dien kalteaz ohartarazi du.

Imanol Pradales lehendakariak gaur Eusko Legebiltzarrean egin duen agerraldian esan duenez, “feminismoa distortsionatzen saiatzen diren eta berdintasuna zalantzan jartzen duten diskurtso atzerakoiak” areagotzen ari dira eremu digitalean eta eztabaida publikoan.

Horren hitzetan, diskurtso horien arriskua “ez da atzera egitea bakarrik”, “normalizatzea eta gazteen arten bereziki gizartean txertatzea” baita.

Pradalesen arabera, “ez da mugimendu bakan eta bat-batekoa, estrategia politiko eta ongi finantzatutakoa baizik”.

Horregatik, “berdintasuna ez da egun bateko ospakizuna, eguneroko konpromisoa baizik”, nabarmendu du.

Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu duen adierazpenean esan duenez, “berdintasunak ezin du izan iritzirako objektu, botere publikoek bermatu behar duten eskubidea baizik”.

“Gure gizartean emakumeek pairatzen jarraitzen duten egiturazko desberdintasuna ukatzen duten diskurtsoen gorakada” salatu du, mezu horiek “lorpenak zalantzan jarri eta feminismoa ahultzea” dutelako helburu.

Hala, “politika publiko feministekiko” duen konpromisoa berretsi du, “desberdintasunak eta indarkeria matxista mota guztiak borrokatzeko” eta “atzerapausorik gabe berdintasun benetako eta efektibo baterantz” bidea egiteko.  

Gasteizko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak adostutako testuan, emakume eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatu dute “diskurtso erreakzionario eta misoginoen” bidez adierazten den mugimendu antifeministaren gorakadaren aurrean, feminismoaren lorpenak baliogabetu eta indarkeria matxistaren existentzia bera ukatzea baitute helburu.

Berdintasunean heziko duen gizartea aldarrikatu dute, estereotiporik gabe eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritua, eta nabarmendu dute berdintasuna defendatzeak “barne hartzen duela dominazio patriarkala eta soziala erreproduzitzen duten diskurtso horiei aktiboki aurre egitea”.

Martxoak 8

Miren Elgarrestak (Emakunde) ez du uste feminismoak lekua galdu duenik euskal gizartean

Emakundeko zuzendariaren arabera, euskal gizartea "oso aurreratuta" dago genero berdinatasunari dagokionez, baina "horrek ez du esan nahi izan ditugun lorpenak guztiz bermaturik daudenik", gaineratu du Elgarrestak, eta ohartarazi du eskuinetik datozen diskurtso erreakzionarioek esparru digitalean lortu dutela oihartzuna.

Miren Elgarrestari elkarrizketa Egun on Euskadi saioan
Miren Elgarrestak (Emakunde) ez du uste feminismoak lekua galdu duenik euskal gizartean

Iruñeko Udalak feminismoari esker lortutako aurrerapenak eta eskubideak aldarrikatu ditu ostiral honetan, Udaletxe Plazan egindako ekitaldi batean. Bertan irakurritako adierazpen instituzionalean gogorarazi dutenez, "gaur egun onartuta ditugun eta gure eguneroko bizitzaren parte diren eskubide eta askatasun asko historian zehar mugimendu feministaren borrokei eta emakumeen antolaketa kolektiboari esker existitzen dira". 

Era berean, ohartarazi dutenez, "diskurtso erredukzionisten edo argiki antifeministak diren diskurtsoen bidez feminismoa zalantzan jarri eta deslegitimatzen duen testuinguru sozial batean, feminismoak garapen sozialean, eskubideen hedapenean eta sistema demokratikoa indartzeko izan duen garrantzia aldarrikatu behar da".

"Feminismoak ekarri gaitu honaino. Feminismorik gabe ez dago erabateko demokraziarik. Hari esker, gaur egun izan eta egon gaitezke, esan eta erabaki dezakegu", aldarrikatu dute.

Nafarroan, UGTk eta CCOOk elkarretaratzea egin dute gaur bi sindikatuek Iruñean duten egoitzaren aurrean, Emakumearen Nazioarteko Egunaren harian. Bertan, indarkeria matxistaren aurkako baliabide gehiago eskatu dituzte, eta feminismoa defendatu dute, desberdintasuna ukatzen duten ideologien aurrean “eusteko dike” gisa.

Elkarretaratzean, 'Vivas, libres, unidas. Berdintasunaren alde' leloa zeraman pankarta bat zabaldu dute, eta ekimenean parte hartu duen emakume talde batek 'NI UNA MENOS' (bat gutxiago ere ez) esaldia osatu dute hizki morez.

PAMPLONA, 06/03/2026.- UGT y CCOO se concentran para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. EFE/ Jesús Diges
