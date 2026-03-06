Los fundadores de la nueva cocina vasca, Premio Euskadi de Gastronomía 2025

Los fundadores de la nueva cocina vasca, el movimiento surgido en los años 70 liderado por cocineros como Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, han sido galardonados con el primer Premio Euskadi de Gastronomía, con el que el Gobierno Vasco reconoce su aportación a la innovación y la proyección del sector agroalimentario vasco.

En esta primera edición de los premios, también han sido reconocidos los hermanos Txueka Isasti, responsables de la bodega de txakoli Txomin Etxaniz, quienes han sido premiados en la categoría de mejor trayectoria enogastronómica. También la ingeniera Izaskun Oribe, fundadora de AIDTEC Solution, en el apartado de "joven persona talentosa", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El primer premio especial de estos recién instaurados galardones lo han merecido los pioneros que "sentaron las bases del prestigio internacional del que hoy goza Euskadi como destino gastronómico de referencia", ha detallado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca.

El Gobierno Vasco reconoce así a figuras como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramón Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gómez, Manolo Iza y Jesús Mangas y José Juan Castillo, entre otros.

Todos ellos integrantes de un movimiento que "apostó por dignificar el producto local, modernizar las técnicas culinarias y trabajar desde la creatividad sin renunciar a las raíces".

En cuanto al premio a mejor trayectoria enogastronómica, el Departamento destaca la labor pionera de los hermanos Txueka Isasti en el impulso y la consolidación de la denominación de origen Getariako Txakolina.

"Desde principios de los años 80, los Txueka impulsaron la profesionalización de los elaboradores, la recuperación de variedades autóctonas y la implementación de técnicas avanzadas de vinificación, logrando que el txakoli de Getaria alcanzara un reconocimiento mundial por su calidad", sostiene el Gobierno Vasco.

Por último, Izaskun Oribe ha visto reconocido su trabajo en la aplicación de la inteligencia artificial y la sensórica al sector vitivinícola.

Desde Labastida (Álava), Oribe ha desarrollado el proyecto KUBE, un vino que combina la tradición enológica de Rioja Alavesa con análisis predictivo y computación cuántica, "optimizando cada proceso de producción para lograr un producto de excelencia".

"Estos premios no solo reconocen la trayectoria individual, sino también la capacidad de nuestro sector para reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo su excelencia y arraigo en el territorio", ha subrayado la consejera Amaia Barredo.