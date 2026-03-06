Gastronomia
Euskal sukaldaritza berriaren sortzaileak, 2025eko Euskadi Gastronomia Sarien irabazleak

Mugimendu horretan aritu ziren Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramon Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramon Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gomez, Manolo Iza eta Jesus Mangas eta Jose Juan Castillo, besteak beste.

Euskal sukaldaritza berriaren sortzaileak. Argazkia: Irekia
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal sukaldaritza berriaren sortzaileek lehen Euskadi Gastronomia Saria jaso dute. Juan Mari Arzak eta Pedro Subijana bezalako sukaldariek 70eko hamarkadan sortu eta gidatutako mugimendua izan zen. Sari horrekin, Eusko Jaurlaritzak euskal nekazaritzako elikagaien sektorearen berrikuntzari eta proiekzioari egindako ekarpena aintzatetsi du.

Sarien lehen edizio honetan, Txomin Etxaniz txakolin upeltegiko arduradun Txueka Isasti anaiei ere eman zaie saria, ibilbide enogastronomiko onenaren kategorian. Izaskun Oribe ingeniaria ere saritu dute, AIDTEC Solutions enpresaren sortzailea, gazte talentudunaren kategorian, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakitera eman duenez.

"Apustu kolektibo hark jarri zituen gaur egun Euskadik gastronomia-helmuga erreferente gisa duen nazioarteko prestigioaren oinarriak eta gastronomia herrialdearen identitatearen, nazioarteko proiekzioaren eta garapen ekonomikoaren ardatz nagusietako bat bihurtu zuen", Elikadura, Landa Garapen eta Arrantza Sailak azaldu duenez. 

Horren bitartez, Eusko Jaurlaritzak, besteak beste, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramon Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramon Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gomez, Manolo Iza eta Jesus Mangas eta Jose Juan Castillo aintzatetsi ditu.

"Mugimenduak tokiko produktua duintzearen alde egin zuen, sukaldaritza-teknikak modernizatu zituen eta sormenetik lan egitea proposatu zuen, sustraiak galdu gabe", Jaurlaritzak nabarmendu duenez.

Ibilbide enogastronomiko onenaren sariari dagokionez, Sailak Txueka Isasti anaiek Getariako Txakolinaj atorrizko deitura bultzatzen eta sendotzen egindako lan aitzindaria nabarmendu du.

"1980ko hamarkadaren hasieratik, Txueka familiak ekoizleen profesionalizazioa sustatu zuen, bertako mahats-barietateen berreskurapena bultzatu eta ardogintzan teknika aurreratuak ezarri zituen. Horri esker, Getariako txakolinak mundu mailako aitortza lortu du bere kalitateagatik", azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak.

Bestalde, adimen artifiziala eta sentsorika ardogintzaren sektorean aplikatzeko Izaskun Oribek egindako lan berritzailea saritu du Jaurlaritzak.

Bastidatik, Oribek KUBE proiektua garatu du: Arabako Errioxako tradizio enologikoa analisi prediktiboarekin eta konputazio kuantikoarekin uztartzen dituen ardoa, ekoizpen-prozesu bakoitza optimizatuz bikaintasuneko produktua lortzeko. Bere ikuspegiak teknologia nekazari txikiengana hurbiltzen du eta jasangarritasuna sustatzen du, aldi berean sektorean emakumeen presentzia bultzatuz.

“Gastronomia Sari hauek ez dute soilik ibilbide indibiduala aitortzen; gure sektoreak bere burua berrasmatzeko eta garai berrietara egokitzeko duen gaitasuna ere azpimarratzen dute, lurraldearekiko bikaintasuna eta sustraitasuna mantenduz”, adierazi du Amaia Barredo sailburuak.

