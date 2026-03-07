Una manifestación de Sadar Bizirik pide la dimisión de la delegada del Gobierno español en Navarra
Parte de la afición de Osasuna, en respuesta a una convocatoria del colectivo Sadar Bizirik, se ha manifestado este sábado en Pamplona para denunciar las cargas policiales en el estadio de El Sadar tras el encuentro del equipo rojillo contra el Real Madrid y exigir la dimisión o cese de la delegada del Gobierno español en Navarra, Alicia Echeverría.
Los incidentes se produjeron el 21 de febrero cuando, una vez concluido el partido, el dispositivo de seguridad privada del club intentó identificar al presunto autor del lanzamiento al campo de una botella de agua, lo que derivó en cargas de la Policía Nacional en uno de los fondos del estadio y también en el exterior del recinto. Como consecuencia, dos personas resultaron heridas y otras dos fueron detenidas.
El Club Atlético Osasuna lamentó los hechos y anunció la apertura de una investigación interna, además de su decisión de personarse en la causa judicial para defender los derechos de sus socios y socias. Por su parte, la delegada del Gobierno español en Navarra, Alicia Echeverría, defendió que la Policía Nacional “realizó su trabajo” y actuó a instancias de la seguridad privada para restablecer el orden público.
Este sábado, dos horas antes del inicio del encuentro de Osasuna contra el Mallorca, una manifestación ha partido de la plaza de los Fueros de Navarra precedida de una pancarta con el lema 'Porque somos Osasuna garelako'. La manifestación, en la que se han mostrado fotos de las personas heridas por las cargas policiales, ha recorrido en silencio la avenida Zaragoza y calle El Sadar hasta llegar al estadio de Osasuna.
"No ha habido autocrítica ni se han asumido responsabilidades"
La portavoz de Sadar Bizirik, Oihane Agirregoikoa, ha leído un comunicado en el que ha llamado a no normalizar "que seamos apaleados con saña y violencia en nuestra propia casa".
"Sabemos que la afición de Osasuna nunca ha sido vista con buenos ojos por todos aquellos que dominan y controlan la Liga, incluidos los grandes medios de comunicación", pero "no vamos a permitir que puedan cambiar nuestra esencia", ni que "quieran cerrarnos los ojos y taparnos la boca ante la realidad social que nos rodea" ni que El Sadar "deje de ser lo que históricamente ha sido", han denunciado.
Sadar Bizirik, tras la "no rectificación" de las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno español, Alicia Echeverria, ha solicitado "su dimisión o cese inmediato", ya que "no podemos aceptar que después de dos semanas no exista autocrítica ni asunción de responsabilidades por su parte".
La portavoz ha destacado que la marcha iba a ser silenciosa, porque "precisamente es la imagen que no quieren aquellos que nos molieron a palos en nuestra casa", tras lo cual ha mostrado el apoyo de Sadar Bizirik "a las personas heridas por las agresiones policiales".
