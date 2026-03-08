TRÁFICO
Colisión entre dos vehículos en la GI-2634, en el alto de Azkarate, sentido Azkoitia

Hasta el lugar del accidente se han desplazado ambulancias, efectivos de bomberos y un helicóptero de Osakidetza para atender a los heridos. Se han registrado importantes retenciones en este punto.

Euskaraz irakurri: Bi ibilgailuk talka egin dute GI-2634 errepidean, Azkarate gainean, Azkoitirako noranzkoan
author image

EITB

Última actualización

Dos vehículos han colisionado este domingo por la tarde en la carretera GI-2634, en el alto de Azkarate, en sentido hacia Azkoitia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Al menos una persona ha quedado atrapada en el interior de uno de los turismos, por lo que ha sido necesaria la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado ambulancias, efectivos de bomberos y un helicóptero de Osakidetza para atender a los heridos.

Se han registrado importantes retenciones en este punto.

Azkoitia Tráfico Accidentes de Tráfico Gipuzkoa Sociedad

