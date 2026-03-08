Dos vehículos han colisionado este domingo por la tarde en la carretera GI-2634, en el alto de Azkarate, en sentido hacia Azkoitia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Al menos una persona ha quedado atrapada en el interior de uno de los turismos, por lo que ha sido necesaria la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado ambulancias, efectivos de bomberos y un helicóptero de Osakidetza para atender a los heridos.

Se han registrado importantes retenciones en este punto.