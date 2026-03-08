Bi ibilgailuk talka egin dute GI-2634 errepidean, Azkarate gainean, Azkoitirako noranzkoan
Anbulantziak, suhiltzaileak eta Osakidetzako helikoptero bat bertaratu dira zaurituak artatzeko. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
Bi ibilgailuk talka egin dute igande arratsaldean GI-2634 errepidean, Azkarate gainean, Azkoitirako noranzkoan, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Pertsona bat autoan harrapatuta geratu da eta erreskate-taldeek esku hartu behar izan dute.
Auto-ilarak sortu dira inguruan istripuaren ondorioz.
