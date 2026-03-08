El Gobierno Vasco llama a dar a la igualdad el espacio que merece
El Gobierno Vasco ha realizado una declaración con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en la que ha reivindicado que avanzar en igualdad supone avanzar en derechos, libertad, bienestar, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas.
El Gobierno Vasco ha hecho pública una declaración institucional con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que llama a la sociedad a "dar a la igualdad el espacio que merece", al hilo de la campaña de las instituciones vascas ("Dale espacio a la igualdad") y ratifica su compromiso con las políticas de igualdad de mujeres y hombres.
El ejecutivo alerta de que en un momento han renacido "discursos que creíamos superados, alentados por una reacción de la ultraderecha que niega la desigualdad de mujeres y hombres, banaliza la violencia contra las mujeres y desprecia el feminismo y las políticas de igualdad".
Según destaca, existe "un intento real de estrechar el camino de la igualdad". Ante ello, llama a seguir dándole más espacio a la igualdad en todos los ámbitos: aplicando planes de igualdad en las empresas y avanzando hacia la igualdad salarial, apostando por la coeducación en las aulas para educar sin roles de género limitantes, repartiendo las tareas y los cuidados de manera equitativa, denunciando los discursos de odio y desinformación, apostando por una sociedad libre de violencia contra las mujeres, e incorporando la perspectiva de género en cada plan, cada actuación, cada decisión política.
Para el Gobierno Vasco, "avanzar en igualdad supone avanzar en derechos, libertad, bienestar, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas".
Así las cosas, anima a toda la ciudadanía a que exprese su compromiso con la igualdad todos los días, de manera pública y activa, y que lo haga especialmente este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
