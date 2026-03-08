El Gobierno Vasco llama a dar a la igualdad el espacio que merece

El Gobierno Vasco ha hecho pública una declaración institucional con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que llama a la sociedad a "dar a la igualdad el espacio que merece", al hilo de la campaña de las instituciones vascas ("Dale espacio a la igualdad") y ratifica su compromiso con las políticas de igualdad de mujeres y hombres.

El ejecutivo alerta de que en un momento han renacido "discursos que creíamos superados, alentados por una reacción de la ultraderecha que niega la desigualdad de mujeres y hombres, banaliza la violencia contra las mujeres y desprecia el feminismo y las políticas de igualdad".

Según destaca, existe "un intento real de estrechar el camino de la igualdad". Ante ello, llama a seguir dándole más espacio a la igualdad en todos los ámbitos: aplicando planes de igualdad en las empresas y avanzando hacia la igualdad salarial, apostando por la coeducación en las aulas para educar sin roles de género limitantes, repartiendo las tareas y los cuidados de manera equitativa, denunciando los discursos de odio y desinformación, apostando por una sociedad libre de violencia contra las mujeres, e incorporando la perspectiva de género en cada plan, cada actuación, cada decisión política.

Para el Gobierno Vasco, "avanzar en igualdad supone avanzar en derechos, libertad, bienestar, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas".

Así las cosas, anima a toda la ciudadanía a que exprese su compromiso con la igualdad todos los días, de manera pública y activa, y que lo haga especialmente este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.