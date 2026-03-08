8M
Gobierno y Parlamento de Navarra se concentran para reclamar igualdad entre hombres y mujeres

GRAFCAV733. PAMPLONA, 08/03/2026.-El Gobierno de Navarra, encabezado por la presidenta del Ejecutivo María Chivite se concentra con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. EFE/ Jesús Diges
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuak eta Parlamentuak elkarretaratzea egin dute gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eskatzeko
EITB

Representantes del Gobierno y del Parlamento Foral se han concentrado este domingo, Día Internacional de la Mujer, frente al Palacio de Navarra para expresar su compromiso de luchar contra las desigualdades y combatir "estereotipos", como aquellos que normalizan una distribución desigual de los cuidados.

18:00 - 20:00
