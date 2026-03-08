Gobierno y Parlamento de Navarra se concentran para reclamar igualdad entre hombres y mujeres

Miles de personas han salido este fin de semana a las calles de distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria para mostrar su apoyo al movimiento feminista. Las marchas, multitudinarias y llenas de reivindicación, han convertido las calles en espacios de protesta colectiva, donde se han escuchado consignas en defensa de la igualdad, contra la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres.