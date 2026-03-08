M8

Nafarroako Gobernuak eta Parlamentuak gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eskatu dute

GRAFCAV733. PAMPLONA, 08/03/2026.-El Gobierno de Navarra, encabezado por la presidenta del Ejecutivo María Chivite se concentra con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. EFE/ Jesús Diges
Nafarroako Gobernuko eta Nafarroako Parlamentuko ordezkariek elkarretaratzea egin dute Emakumeen Nazioarteko Egunean. Desberdintasunen aurka borrokatu eta "estereotipoei" aurre egiteko konpromisoa adierazi dute bertan.

