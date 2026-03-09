Las telecomunicaciones y la telefonía encabezan las quejas de los consumidores
Kontsumobide recibió más de 41000 consultas en 2025 y tramitó cerca de 27000 reclamaciones, según se recoge en la memoria de actividades anual. El sector de las telecomunicaciones y la telefónía acumula el mayor número de quejas, seguido del bancario.
Los servicios relacionados con las telecomunicaciones y la telefonía encabezan las reclamaciones y quejas que interponen los consumidores de la Comunidad Autónoma Vasca, con un 12,4 % del total, seguidos de electrodomésticos, donde se incluyen equipos informáticos y audiovisuales (9,16 %), los bancarios (8,3 %) y los relativos a suministros como el agua o la energía (7,3 %).
En 2025 se registraron 27218 reclamaciones, la mayoría, 14456, ante Kontsumobide, 10684 ante las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) y el resto, 1988, ante las asociaciones de consumidores. 16079 se tramitaron en Bizkaia, 6520 en Gipuzkoa y 4619 en Álava.
Se realizaron 41390 consultas en total, con los servicios bancarios en el puesto más alto de la lista de preocupaciones de los vascos, seguidos de cerca por las telecomunicaciones, servicios como la energía y el agua, seguros y vivienda.
Según la memoria de Kontsumobide de 2025 presentada este lunes en Vitoria-Gasteiz por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, y la directora de este organismo público, Ana Sánchez, destaca que del total de reclamaciones formalizadas ante este instituto poco más del 43 % lograron un acuerdo entre el consumidor y la empresa.
Los datos indican que en prácticamente todos los sectores la compra a distancia o por internet es el origen principal de los conflictos.
En cuanto a la actividad sancionadora de Kontsumobide, el pasado año este organismo abrió 457 expedientes fruto de las infracciones detectadas en campañas de inspección y control de mercado y de las reclamaciones recibidas y 310 fueron resueltos con sanciones por un importe de poco más de 1,7 millones de euros, especialmente en el sector bancario.
Hurtado ha explicado que muchas de las de infracciones de los bancos están relacionadas con cláusulas abusivas en contratos de préstamos y cobros de comisiones de servicios no prestados.
Asimimo, el consejero ha destacado la importancia del sistema arbitral, y es que el 44 % de las disputan se han resuelto a través de un acuerdo.
El próximo 15 de marzo se celebra el día de la persona consumidora y Kontsumobide ha lanzado una campaña bajo el lema 'No dejes tu consumo al azar'.
