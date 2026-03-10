Concentración en Vitoria-Gasteiz para condenar la última agresión homófoba
Detuvieron a tres jóvenes tutelados por la Diputación de Álava por golpear e insultar a dos jóvenes de 16 y 17 años. Los ciudadanos de Vitoria han mostrado su apoyo y solidaridad a las víctimas y rechazado este tipo de actitudes en la ciudad.
La Diputación de Álava pedirá la expulsión del menor tutelado autor de una agresión homófoba en Vitoria
Se trata de un menor que tutelado desde hace medio año y que ya ha protagonizado agresiones anteriores, no de carácter homófobo. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando las dos víctimas fueron abordadas en la calle por tres chicos que les tiraron al suelo y les propinaron patadas y puñetazos mientras les insultaban por su condición de homosexuales.
