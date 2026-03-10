ERASO HOMOFOBOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elkarretaratzea Gasteizen, azken eraso homofoboa gaitzesteko

Gasteiz homofobiaren aurkako elkarretaratzea
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden hiru gazte atxilotu zituzten, 16 eta 17 urteko bi gazte jipoitzeagatik eta iraintzeagatik. Gasteizko herritarrek babesa eta elkartasuna adierazi diete biktimei, eta horrelako jarrerak arbuiatu dituzten.

Gasteiz Homofobia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X