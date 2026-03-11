Hoy es noticia
Euskara Denontzat admite haber animado a recurrir la OPE de Errenteria, pero niega que exista un grupo organizado

Euskaraz irakurri: Euskara Denontzat elkarteak onartu egin du Errenteriako LEPari helegitea jartzera animatu izana, baina ukatu egin du antolatutako talderik dagoenik
Sabin Zubiri, miembro de la asociación Euskara Denontzat, afirma que ofrecieron ayuda y defensa jurídica en “dos o tres casos” y acusa a Argia de impulsar una “campaña de señalamiento” con su investigación.

El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir las peticiones de euskera en las OPEs

La revista 'Argia' también relaciona al sindicato CC.OO. con el procedimiento, que tenía como objetivo que los juzgados rechazaran las convocatorias públicas aludiendo a la exigencia de conocimientos de euskera. El grupo Euskara Denontzat sería el que pagaba el abogado gratuito y ofrecía asesoramiento a quien estuviera dispuesto a recurrir, aunque no tuviera interés real en el proceso.

