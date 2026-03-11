Euskara Denontzat admite haber animado a recurrir la OPE de Errenteria, pero niega que exista un grupo organizado

El ministro del Interior ha manifestado que el supuesto autor del incendio, que se ha entregado en comisaría, como su expareja, Dolores, de 58 años, habían estado en el sistema VioGen, pero por relaciones con otras personas. En el caso del hombre fue en 2007 y en el de la mujer en 2008, por lo que ambos estaban inactivos.