Euskara Denontzat admite haber animado a recurrir la OPE de Errenteria, pero niega que exista un grupo organizado
Sabin Zubiri, miembro de la asociación Euskara Denontzat, afirma que ofrecieron ayuda y defensa jurídica en “dos o tres casos” y acusa a Argia de impulsar una “campaña de señalamiento” con su investigación.
Te puede interesar
Detienen a un hombre en Bilbao por un intento de agresión sexual a una mujer
Según la denuncia interpuesta por la víctima, el arrestado, de 42 años, ha intentado agredirla sexualmente en un portal de la calle San Francisco. Se le acusa de un delito contra la libertad sexual.
Unidas por la Igualdad Lingüística: "Nuestra plataforma no está dentro de ninguna trama, complot o conspiración"
El colectivo defiende que su única actividad se centra en la "defensa de los derechos laborales" de trabajadores en Osakidetza, siempre desde el "respeto al euskera", al que consideran la "segunda lengua de la comunidad".
Queda visto para sentencia el juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino, tras la declaración de los acusados
Este miércoles ha sido el turno de declarar de los once acusados. Todos ellos han negado haber proferido insultos homófobos contra la víctima y haberle agredido por su orientación sexual. Uno de ellos ha reconocido haberse peleado con la víctima.
Marlaska confirma que el incendio mortal de Miranda de Ebro es un crimen machista
El ministro del Interior ha manifestado que el supuesto autor del incendio, que se ha entregado en comisaría, como su expareja, Dolores, de 58 años, habían estado en el sistema VioGen, pero por relaciones con otras personas. En el caso del hombre fue en 2007 y en el de la mujer en 2008, por lo que ambos estaban inactivos.
Tres mujeres fallecidas y otras cuatro personas heridas en un incendio "provocado", en Miranda de Ebro
Las autoridades han confirmado que el incendio declarado hacia las 22:45 horas de anoche, fue "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenida. Las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.
CC. OO. Euskadi denuncia "teorías conspirativas" sobre la política lingüística y "señalamiento" de quienes defienden los derechos laborales
El sindicato critica en un comunicado que se presente como una "ofensiva judicial inexistente" el "incumplimiento flagrante" en las OPES de las actuales normas respecto a los perfiles lingüísticos.
Buscan por tierra y mar a un pescador de 82 años desaparecido desde ayer por la tarde en la zona de Mendexa
El vecino de Lekeitio fue ayer por la tarde a recoger lapas y no regresó a su domicilio. Las labores de rescate comenzaron ayer por la tarde y han continuado también de noche y por la mañana.
Detenido en Colombia un hombre reclamado por el juzgado de Tafalla por una agresión sexual en Navarra
El arrestado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para su extradición.
El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir las peticiones de euskera en las OPEs
La revista 'Argia' también relaciona al sindicato CC.OO. con el procedimiento, que tenía como objetivo que los juzgados rechazaran las convocatorias públicas aludiendo a la exigencia de conocimientos de euskera. El grupo Euskara Denontzat sería el que pagaba el abogado gratuito y ofrecía asesoramiento a quien estuviera dispuesto a recurrir, aunque no tuviera interés real en el proceso.