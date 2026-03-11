Albiste da
Industria Defendatzeko Taldearen bilera |
M11ren urteurrena |
Akordioa hezkuntza publikoko jantokietan |
Euskara
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskara Denontzat elkarteak onartu egin du Errenteriako lan-eskaintzaren kontrako helegitea jartzera animatu izana, baina ukatu egin du talde antolaturik dagoela

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

“Bizpahiru kasutan” laguntza eta defentsa juridikoa eskaini zutela dio Sabin Zubiri Euskara Denontzat elkartearen kideak, eta ikerketarekin “seinalamendu kanpaina” bat bultzatzea leporatu dio Argiari.

Euskara Errenteria Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X