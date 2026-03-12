MALOS TRATOS
El chef danés René Redzepi se retira de Noma, reconociendo haber abusado de su personal en el pasado

Decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi.
El chef danés René Redzepi, jefe de cocina y fundador del célebre restaurante danés Noma
Euskaraz irakurri: Rene Redzepi Noma jatetxeko sukaldari daniarrak kargua utziko du, langile ohiek abusuak leporatu ondoren
Agencias | EITB

Última actualización

El chef danés René Redzepi, jefe de cocina y fundador del célebre restaurante danés Noma, galardonado con una estrella Michelin, se retira de las operaciones diarias del popular restaurante ubicado en Copenhague, según ha informado este jueves, tras reconocer haber maltratado en el pasado a su personal.

El New York Times informó el 7 de marzo que decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017.

En una publicación en redes sociales, Redzepi ha afirmado que al retirarse asume toda responsabilidad: "Después de más de dos décadas construyendo y dirigiendo este restaurante, he decidido retirarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen al restaurante hacia su siguiente capítulo".

Noma ha confirmado en un comunicado que Redzepi "se retirará de las operaciones diarias con efecto inmediato".

"Aunque no reconozco todos los detalles de estas historias, puedo ver suficiente de mi comportamiento pasado reflejado en ellas como para comprender que mis acciones fueron perjudiciales para quienes trabajaron conmigo", ha añadido Redzepi.

Impulsado por el enfoque vanguardista de Redzepi hacia la cocina nórdica, Noma ha encabezado repetidamente las clasificaciones de los mejores restaurantes del mundo y ha sido galardonado con tres prestigiosas estrellas Michelin.

"Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi, que cofundó Noma en 2003. "Me verán por aquí. Pero no de la forma en que me han visto en los últimos 23 años", ha subrayado.

Redzepi había publicado un comunicado hace unos días pidiendo disculpas y asegurando que había trabajado para cambiar, pero ahora ha decidido dar un paso más.

