El chef danés René Redzepi se retira de Noma, reconociendo haber abusado de su personal en el pasado
El chef danés René Redzepi, jefe de cocina y fundador del célebre restaurante danés Noma, galardonado con una estrella Michelin, se retira de las operaciones diarias del popular restaurante ubicado en Copenhague, según ha informado este jueves, tras reconocer haber maltratado en el pasado a su personal.
El New York Times informó el 7 de marzo que decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017.
En una publicación en redes sociales, Redzepi ha afirmado que al retirarse asume toda responsabilidad: "Después de más de dos décadas construyendo y dirigiendo este restaurante, he decidido retirarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen al restaurante hacia su siguiente capítulo".
Noma ha confirmado en un comunicado que Redzepi "se retirará de las operaciones diarias con efecto inmediato".
"Aunque no reconozco todos los detalles de estas historias, puedo ver suficiente de mi comportamiento pasado reflejado en ellas como para comprender que mis acciones fueron perjudiciales para quienes trabajaron conmigo", ha añadido Redzepi.
Impulsado por el enfoque vanguardista de Redzepi hacia la cocina nórdica, Noma ha encabezado repetidamente las clasificaciones de los mejores restaurantes del mundo y ha sido galardonado con tres prestigiosas estrellas Michelin.
"Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi, que cofundó Noma en 2003. "Me verán por aquí. Pero no de la forma en que me han visto en los últimos 23 años", ha subrayado.
Redzepi había publicado un comunicado hace unos días pidiendo disculpas y asegurando que había trabajado para cambiar, pero ahora ha decidido dar un paso más.
Te puede interesar
La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de la Copa que la Real disputará en Sevilla
A través de una denuncia puesta por un aficionado, la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.
1047 profesionales de Osakidetza denunciaron agresiones en 2025, 856 de ellas mujeres
Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias, que se celebra este jueves, Osakidetza ha detallado que del total de agresiones notificadas en 2025, 94 (el 9 %) fueron agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91 %), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas.
La investigación apunta a que los tornillos de la pasarela que se derrumbó en Santander estaban muy oxidados
La inspección realizada por la Policía Científica tras el accidente en la zona de El Bocal, en el que murieron seis jóvenes, señala que los soportes y la tornillería presentaban una fuerte degradación por corrosión.
Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio horas antes de su desahucio
Según ha informado la portavoz de las exmonjas de Belorado, Francisco Canals, estas han abandonado el monasterio a las 02:46 horas y tras llevar a cabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la iglesia y todos los interruptores del edificio.
Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Fustiñana
Según la información difundida, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, tiene constitución delgada, ojos marrones y cabello negro.
Detienen a un hombre en Bilbao por un intento de agresión sexual a una mujer
Según la denuncia interpuesta por la víctima, el arrestado, de 42 años, ha intentado agredirla sexualmente en un portal de la calle San Francisco. Se le acusa de un delito contra la libertad sexual.
Unidas por la Igualdad Lingüística: "Nuestra plataforma no está dentro de ninguna trama, complot o conspiración"
El colectivo defiende que su única actividad se centra en la "defensa de los derechos laborales" de trabajadores en Osakidetza, siempre desde el "respeto al euskera", al que consideran la "segunda lengua de la comunidad".
Queda visto para sentencia el juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino, tras la declaración de los acusados
Este miércoles ha sido el turno de declarar de los once acusados. Todos ellos han negado haber proferido insultos homófobos contra la víctima y haberle agredido por su orientación sexual. Uno de ellos ha reconocido haberse peleado con la víctima.
Euskara Denontzat admite haber animado a recurrir la OPE de Errenteria, pero niega que exista un grupo organizado
Sabin Zubiri, miembro de la asociación Euskara Denontzat, afirma que ofrecieron ayuda y defensa jurídica en “dos o tres casos” y acusa a Argia de impulsar una “campaña de señalamiento” con su investigación.