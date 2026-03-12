La investigación apunta a que los tornillos de la pasarela que se derrumbó en Santander estaban muy oxidados
El acta de inspección elaborada por la Policía Científica tras el derrumbe de una pasarela en Santander, en el que fallecieron seis jóvenes, recoge que los soportes de sujeción y los tornillos de la estructura estaban “completamente oxidados” y presentaban zonas con “alta degradación por óxido” y corrosión.
El documento, que adelanta el diario El Diario Montañés, detalla que los agentes iniciaron su actuación el 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalizaron a las 22:30 horas del mismo día.
Según el acta, la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada que alertaba del derrumbe de una pasarela en las proximidades de la playa de El Bocal, donde se informó de que había “varios cuerpos flotando en el agua”.
Como consecuencia del accidente murieron seis jóvenes de entre 19 y 22 años. Tres eran de Bizkaia, una de Cantabria, otra de Almería y otra de Guadalajara. Además, una joven alavesa resultó herida.
