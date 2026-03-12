BELORADO
Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio horas antes de su desahucio

exabadesa Belorado Laura García de Viedma
18:00 - 20:00
La exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, apagando una última vela en el altar de la iglesia
EITB

Última actualización

Según ha informado la portavoz de las exmonjas de Belorado, Francisco Canals, estas han abandonado el monasterio a las 02:46 horas y tras llevar a cabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la iglesia y todos los interruptores del edificio.

Burgos Iglesia Católica Sociedad

