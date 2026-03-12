BELORADO
Beloradoko moja ohiak monasteriotik atera dira, epea amaitu baino ordu batzuk lehenago

exabadesa Belorado Laura García de Viedma
18:00 - 20:00

Laura Garcia de Viedma, Beloradoko abadesa ohia, elizako aldarean kandela bat itzaltzen. 

EITB

Azken eguneratzea

Francisco Canals Beloradoko moja ohien bozeramaileak jakinarazi duenez, 02:46an atera dira monasteriotik. Hori egin aurretik, Laura Garcia de Viedma abadesa ohiak elizako aldarean zegoen azken kandela eta eraikineko argi guztiak itzali ditu.

Burgos Eliza Katolikoa Gizartea

