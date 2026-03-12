Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas

Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias, que se celebra este jueves, Osakidetza ha detallado que del total de agresiones notificadas en 2025, 94 (el 9 %) fueron agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91 %), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas.