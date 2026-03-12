GIPUZKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas

Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Protesta jendetsua Eibarren haurreskoletan plaza nahikorik ez dagoela salatzeko
author image

EITB

Última actualización

Decenas de familias han realizado una protesta ruidosa este jueves en la plaza Untzaga de Eibar para denunciar la falta de plazas en las haurreskolas de este municipio guipuzcoano.

Eibar Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Niños Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización

La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas". 

osasun profesionalak neutro profesionales sanitarios
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

1047 profesionales de Osakidetza denunciaron agresiones en 2025, 856 de ellas mujeres

Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias, que se celebra este jueves, Osakidetza ha detallado que del total de agresiones notificadas en 2025, 94 (el 9 %) fueron agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91 %), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas.
Cargar más
Publicidad
X