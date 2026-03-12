Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas
Decenas de familias han realizado una protesta ruidosa este jueves en la plaza Untzaga de Eibar para denunciar la falta de plazas en las haurreskolas de este municipio guipuzcoano.
Te puede interesar
Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización
La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas".
El chef danés René Redzepi se retira de Noma, reconociendo haber abusado de su personal en el pasado
Decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi.
La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de la Copa que la Real disputará en Sevilla
A través de una denuncia puesta por un aficionado, la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.
1047 profesionales de Osakidetza denunciaron agresiones en 2025, 856 de ellas mujeres
Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias, que se celebra este jueves, Osakidetza ha detallado que del total de agresiones notificadas en 2025, 94 (el 9 %) fueron agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91 %), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas.
La investigación apunta a que los tornillos de la pasarela que se derrumbó en Santander estaban muy oxidados
La inspección realizada por la Policía Científica tras el accidente en la zona de El Bocal, en el que murieron seis jóvenes, señala que los soportes y la tornillería presentaban una fuerte degradación por corrosión.
Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio horas antes de su desahucio
Según ha informado la portavoz de las exmonjas de Belorado, Francisco Canals, estas han abandonado el monasterio a las 02:46 horas y tras llevar a cabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la iglesia y todos los interruptores del edificio.
Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Fustiñana
Según la información difundida, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, tiene constitución delgada, ojos marrones y cabello negro.
Detienen a un hombre en Bilbao por un intento de agresión sexual a una mujer
Según la denuncia interpuesta por la víctima, el arrestado, de 42 años, ha intentado agredirla sexualmente en un portal de la calle San Francisco. Se le acusa de un delito contra la libertad sexual.
Unidas por la Igualdad Lingüística: "Nuestra plataforma no está dentro de ninguna trama, complot o conspiración"
El colectivo defiende que su única actividad se centra en la "defensa de los derechos laborales" de trabajadores en Osakidetza, siempre desde el "respeto al euskera", al que consideran la "segunda lengua de la comunidad".