Protesta jendetsua Eibarren, haurreskoletan plaza nahikorik ez dagoela salatzeko

Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas
EITB

Dozenaka familiak protesta zaratatsua egin dute ostegun honetan Eibarko Untzaga plazan, herriko haurreskoletan plaza nahikorik ez dagoela salatzeko.

