La agente investigada, tres familias y el Ayuntamiento se personan en la causa por el derrumbe de Santander
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado nuevas diligencias para esclarecer el derrumbe de la pasarela de El Bocal, ocurrido el pasado 3 de marzo y en el que murieron seis jóvenes que realizaban una ruta por la senda costera.
En la causa se han personado tres familias de las víctimas, la agente de la Policía Local investigada y el Ayuntamiento de Santander, este último como posible responsable civil. También se ha ofrecido personarse al resto de familiares de los fallecidos y a la única superviviente del accidente.
Entre las diligencias acordadas, la magistrada ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander que remitan el protocolo de actuación vigente en la fecha del suceso para la atención de avisos ciudadanos, especialmente en lo relativo a la recepción, clasificación y seguimiento de incidencias relacionadas con riesgos en infraestructuras públicas. Asimismo, ha pedido cualquier instrucción interna o manual que establezca criterios de actuación para los operadores de estos servicios.
La instructora también quiere conocer si existían quejas previas sobre el estado de conservación y mantenimiento de la pasarela. Para ello, ha solicitado al Ayuntamiento de Santander las actas de los últimos cinco años del Consejo del Distrito Noroeste, al que pertenecen las zonas de Cueto y Monte. Además, ha encargado a la Policía Judicial que recopile posibles avisos o denuncias en registros oficiales, plataformas ciudadanas, asociaciones vecinales, medios de comunicación o redes sociales.
Por otro lado, la jueza ha designado un perito judicial, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para que inspeccione la pasarela e informe sobre si presentaba signos visibles de deterioro, cuándo se realizó el último mantenimiento y si las labores de conservación fueron suficientes o negligentes. El informe también deberá recoger la normativa vigente cuando se construyó la infraestructura, así como las exigencias actuales de inspección y mantenimiento y la periodicidad de las revisiones.
La investigación se produce después de que el acta de inspección de la Policía Científica señalara que los soportes de sujeción y los tornillos de la estructura presentaban una fuerte degradación por corrosión y zonas completamente oxidadas. El derrumbe de la pasarela causó la muerte de seis jóvenes de entre 19 y 22 años, mientras que otra joven resultó herida.
INVESTIGACIÓN
La investigación apunta a que los tornillos de la pasarela que se derrumbó en Santander estaban muy oxidados
Te puede interesar
La Salle pide "perdón" a todas las víctimas de Patxi Ezkiaga
En una nota publicada este viernes, la institución reconoce "el sufrimiento vivido" por todas las víctimas, así como "no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido". Del mismo modo, ha mostrado su clara voluntad para "tender puentes y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado".
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la ría a la altura de Sestao
El cadáver ha sido localizado flotando en la ría por el patrón de una embarcación y trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal. Por su parte, la Ertzaintza ha iniciado la investigación correspondiente para intentar esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad del fallecido.
Estafan 3000 euros a un aficionado de la Real por entradas falsas para la final de la Copa del Rey
La Guardia Civil y la Ertzaintza alertan de la venta fraudulenta de localidades para el partido del 18 de abril en Sevilla y pide utilizar solo canales oficiales.
Inicio de Korrika en directo desde Atharratze
La 24 edición de Korrika comenzará el 19 de marzo en Atharratze. Se podrá seguir el inicio en directo a partir de las 14:30 horas.
Osakidetza asume la gestión y los costes humanos de los miembros amputados
La nueva instrucción aprobada por Osakidetza sustituye a la anterior sobre el reintegro de los costes del servicio funerario por restos humanos, que queda sin efecto, por lo que el sistema sanitario público asume directamente los gastos y la tramitación de la incineración de los restos.
Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización
La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas".
Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas
Decenas de familias han realizado una protesta ruidosa este jueves en la plaza Untzaga de Eibar para denunciar la falta de plazas en las haurreskolas de este municipio guipuzcoano.
El chef danés René Redzepi se retira de Noma, reconociendo haber abusado de su personal en el pasado
Decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi.
La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de la Copa que la Real disputará en Sevilla
A través de una denuncia puesta por un aficionado, la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.