La agente investigada, tres familias y el Ayuntamiento se personan en la causa por el derrumbe de Santander

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado nuevas diligencias para esclarecer el derrumbe de la pasarela de El Bocal, ocurrido el pasado 3 de marzo y en el que murieron seis jóvenes que realizaban una ruta por la senda costera.

En la causa se han personado tres familias de las víctimas, la agente de la Policía Local investigada y el Ayuntamiento de Santander, este último como posible responsable civil. También se ha ofrecido personarse al resto de familiares de los fallecidos y a la única superviviente del accidente.

Entre las diligencias acordadas, la magistrada ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander que remitan el protocolo de actuación vigente en la fecha del suceso para la atención de avisos ciudadanos, especialmente en lo relativo a la recepción, clasificación y seguimiento de incidencias relacionadas con riesgos en infraestructuras públicas. Asimismo, ha pedido cualquier instrucción interna o manual que establezca criterios de actuación para los operadores de estos servicios.

La instructora también quiere conocer si existían quejas previas sobre el estado de conservación y mantenimiento de la pasarela. Para ello, ha solicitado al Ayuntamiento de Santander las actas de los últimos cinco años del Consejo del Distrito Noroeste, al que pertenecen las zonas de Cueto y Monte. Además, ha encargado a la Policía Judicial que recopile posibles avisos o denuncias en registros oficiales, plataformas ciudadanas, asociaciones vecinales, medios de comunicación o redes sociales.

Por otro lado, la jueza ha designado un perito judicial, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para que inspeccione la pasarela e informe sobre si presentaba signos visibles de deterioro, cuándo se realizó el último mantenimiento y si las labores de conservación fueron suficientes o negligentes. El informe también deberá recoger la normativa vigente cuando se construyó la infraestructura, así como las exigencias actuales de inspección y mantenimiento y la periodicidad de las revisiones.

La investigación se produce después de que el acta de inspección de la Policía Científica señalara que los soportes de sujeción y los tornillos de la estructura presentaban una fuerte degradación por corrosión y zonas completamente oxidadas. El derrumbe de la pasarela causó la muerte de seis jóvenes de entre 19 y 22 años, mientras que otra joven resultó herida.