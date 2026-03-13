Ikertutako agentea, hiru familia eta Santanderko Udala istripuaren auzian pertsonatuko dira
Istripua ikertzen ari den epaileak diligentzia berriak agindu ditu, eta abisuei erantzuteko protokoloak, bizilagunen kexak eta pasabidearen egoerari buruzko aditu-txosten bat eskatu ditu.
Santanderko Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko epaile titularrak El Bocal pasabidearen erorketa argitzeko eginbide berriak erabaki ditu. Martxoaren 3an gertatu zen istripua, eta sei gazte hil ziren kostaldetik ibilbide bat egiten ari zirela.
Biktimen hiru familia, ikertutako Udaltzaingoa eta Santanderko Udala (azken hori balizko arduradun zibil gisa) agertu dira auzian, eta hildakoen gainerako senideei eta bizirik atera den istripuko pertsona bakarrari ere agertu zaizkie.
Erabakitako eginbideen artean, magistratuak 112 Larrialdi Zerbitzuari eta Santanderreko Udaltzaingoari eskatu die gertakariaren egunean indarrean zegoen jarduera-protokoloa bidal dezatela herritarren abisuei erantzuteko, bereziki azpiegitura publikoetako arriskuekin lotutako gorabeherak jaso, sailkatu eta jarraitzeari dagokionez. Era berean, zerbitzu horietako operadoreentzat jarduera-irizpideak ezartzen dituen edozein barne-instrukzio edo eskuliburu eskatu du.
Instruktoreak, halaber, pasabidearen kontserbazio- eta mantentze-egoerari buruzko aldez aurreko kexarik ba ote zegoen jakin nahi du. Horretarako, Ipar-Mendebaldeko Barrutiko Kontseiluaren azken bost urteetako aktak eskatu dizkio Santanderko Udalari, Cueto eta Monte eremuei dagozkienak. Gainera, erregistro ofizialetan, herritarren plataformetan, auzo-elkarteetan, komunikabideetan edo sare sozialetan balizko abisuak edo salaketak biltzeko agindu dio Polizia Judizialari.
Bestalde, epaileak peritu judizial bat izendatu du, Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria, pasabidea ikuskatu eta txosten bat egin dezan: ea hondatze-zantzu nabariak zituen, noiz egin zen azken mantentze-lanak eta ea kontserbazio-lanak nahikoak edo arduragabekeriak izan ote ziren. Txostenak, halaber, azpiegitura eraiki zenean indarrean zegoen araudia jaso beharko du, baita egungo ikuskapen- eta mantentze-eskakizunak eta berrikuspenen maiztasuna ere.
Polizia Zientifikoaren ikuskapen-aktaren arabera, egituraren euskarriek eta torlojuek degradazio handia zuten korrosioagatik eta erabat herdoildutako eremuengatik. Pasabidea erorita, 19 eta 22 urte bitarteko sei gazte hil ziren, eta beste gazte bat zauritu zen.
IKERKETA
Ikerketaren arabera, ezbeharra izan zen pasabideko torlojuak oso herdoilduta zeuden
Bocal inguruan izandako istripuaren ondorioz Polizia Zientifikoak egindako ikuskapenaren arabera, euskarriak eta torlojuak herdoilak janda zeuden.
