El Ararteko ha hecho público esta semana el informe en el que recoge el proceso llevado a cabo entre las víctimas de abusos sexuales por parte de Patxi Ezkiaga entre 1976 y 2021, quien fuera profesor de La Salle Donostia. En dicho informe, el Ararteko explica que La Salle ha optado por la reparación individual, en contra del reconocimiento colectivo propuesto por las víctimas y la propia oficina del defensor.

Ante las publicaciones y reacciones que esta decisión ha suscitado, La Salle de Irun ha publicado una nota institucional donde pide "perdón" a todas las víctimas "por el sufrimiento vivido" y por "no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido".

"Queremos reiterar con absoluta claridad nuestra condena de los hechos ocurridos. Se trata de conductas inaceptables que provocaron un daño profundo y un sufrimiento injusto en las víctimas", señala la dirección del centro, y añade que aun sabiendo que "ninguna palabra puede reparar plenamente el dolor causado", "creemos que reconocer el daño y pedir perdón es un paso imprescindible de responsabilidad moral e institucional":

Según explican, La Salle ha procedido al "encuentro personal reparador" con las víctimas que han acudido a ellos para el "tratamiento y reparación de casos como el que nos ocupa", siguiendo los "procedimientos consensuados entre la Conferencia Episcopal y las autoridades y Gobierno Central [de España]".

Reconocen ser "conscientes de la decepción y malestar que algunas víctimas han expresado" ante determinadas decisiones, como la vía escogida para el proceso restaurativo. "Escuchamos esas reacciones con respeto y con atención", y afirma que La Salle está "reflexionando con responsabilidad sobre cómo seguir avanzando para encontrar el mejor camino de encuentro con las víctimas, reforzando los espacios de diálogo y explorando las fórmulas que puedan contribuir de manera más adecuada al reconocimiento y la reparación".

Del mismo modo, ha mostrado su clara voluntad para "tender puentes y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado".

La Sallek subraya que ha reforzado "de manera significativa" los protocolos de prevención, las medidas de protección y los procesos de formación en salvaguarda "con el objetivo de garantizar que sus centros educativos son "entornos seguros, protectores y de confianza para todo el alumnado".

La dirección afirma que "La Salle seguirá trabajando con responsabilidad y con humildad para pedir perdón, mantener abiertos los espacios de diálogo y avanzar hacia formas de reconocimiento y encuentro que ayuden, en la medida de lo posible, a sanar las heridas".

Denuncias de víctimas y proceso del Ararteko

La Salle ha descartado un proceso de reparación colectiva de las víctimas de abusos sexuales del profesor Patxi Ezkiaga Lasa (fallecido en 2018) entre 1976 y 2021, según el último informe hecho público esta semana por el Ararteko.

En mayo de 2024 se hizo público el primer caso y luego vinieron los testimonios de otras 26 víctimas, que, además de los abusos cometidos por Ezkiaga, denunciaban la inacción de los responsables de La Salle, a pesar de conocer lo que pasaba.

En el informe del Ararteko se recoge que, tras varias entrevistas tanto con las víctimas como con el colegio, el Ararteko planteó a una propuesta de reparación colectiva consensuada con las víctimas, pero que La Salle, si bien reconoce el dolor de las víctimas, descarta un proceso de reparación colectiva, necesaria, según el Ararteko, ya que la reparación "no puede reducirse a una compensación económica individual ni a gestos simbólicos aislados".

De hecho, a principios de enero, La Salle, en su carta al Defensor del Pueblo, comunicaba la decisión de seguir el protocolo interno PRIVA de la Conferencia Episcopal Española para estudiar los casos uno a uno, cerrando así las vías para la reparación colectiva.

Esta decisión ha provocado indignación y consternación entre las víctimas, que necesitaban un reconocimiento público, ya que aún perduran las heridas psicológicas casadas por los abusos de Ezkiaga.