Los vínculos con el narcotráfico dejan un centenar de policías españoles detenidos o investigados en los últimos cinco años

Más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han sido detenidos o investigados por delitos vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años, según los datos registrados por el Ministerio del Interior desde 2021.

El último año, 2025, se contabilizaron 24 arrestos de miembros de los cuerpos policiales, la misma cifra que en 2023 y la más alta de los últimos cinco años. El año con menos detenidos fue 2022, con 16 casos, según consta en una respuesta parlamentaria.



De esta forma, el Gobierno español contesta a EH Bildu desglosando los 106 detenidos desde 2021, aunque sin detallar a qué cuerpo policial corresponde cada uno de los arrestados o investigados por su presunta relación con el narcotráfico.



Los datos figuran en una respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que demandó saber el cuerpo policial de cada unos de los agentes implicados en este tipo de delitos y también los hechos imputados.



El diputado de EH Bildu se refería a casos recientes como el del agente de la Guardia Civil que fue detenido en noviembre de 2025 en el puerto de Bilbao acusado de transportar 120 kilos de cocaína en el coche patrulla.

