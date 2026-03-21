Ehun bat polizia atxilotu edo ikertu dituzte Espainian azken bost urteetan, narkotrafikoarekin lotura izateagatik
EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, Espainiako Gobernuak jakinarazi du 106 agente atxilotu edo ikertu dituztela 2021eaz geroztik, baina ez du zehaztu zein polizia zerbitzutakoa den ikertutako edo atxilotutako pertsona bakoitza.
Espainiako Segurtasun Indarretako ehun polizia inguru ikertu edo atxilotu dituzte azken bost urteetan, narkotrafikoarekin lotura izateagatik, Barne Ministerioak 2021az geroztik pilatutako datuen arabera.
2025ean, adibidez, 24 agente atxilotu zituzten, 2023ko kopuru berbera eta azken bost urteetako handiena. Atxiloketa gutxien 2022an izan ziren; 16, guztira.
EH Bilduk Espainiako Gobernuari egindako galdera baten haritik eman dituzte argitara datuok. Ordea, ez dute zehaztu zein polizia zerbitzutakoa den atxilotu edo ikertutako agente bakoitza.
Hain zuzen ere, EH Bilduko diputatu Jon Iñarrituk egin zuen galdera, Kongresuan.
Halaber, azalpenak eskatu zituen 2025eko azaroan Bilboko portuan 120 kilo kokaina garraiatzeagatik atxilotu zuten guardia zibilaren kasuaren inguruan.
