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Barcelona, Madrid y Berlín se unen a Korrika!

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bartzelonan, Madrilen eta Berlinen ere Korrika!
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EITB

Última actualización

Korrika ha vuelto a demostrar que no tiene fronteras. Cientos de personas se han congregado este sábado en Barcelona, Madrid y Berlín para correr por el euskera. Correr fuera de Euskal Herria se está convirtiendo en una tradición y ya son 50 las grandes ciudades que han visto pasar a los korrikalaris, que causan gran expectación allí por donde pasan. 

Korrika 2026 Barcelona Madrid Alemania Euskera Sociedad

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