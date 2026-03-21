Cientos de personas han secundado este sábado una manifestación convocada por la Asamblea Antirracista 21M de Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en la que han denunciado el "auge del fascismo" como resultado de la "desmemoria colectiva que niega la responsabilidad vasca en el proyecto civilizatorio colonial", además de alertar sobre "la impunidad" de actuaciones y discursos "de grupos neonazis y supremacistas".