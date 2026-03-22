24. Korrika
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EITB lleva el testigo de Korrika en Pamplona

EITBk Korrikaren lekukoa eraman du Iruñean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EITBk Korrikaren lekukoa eraman du Iruñean
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EITB

Última actualización

La carrera por el euskera cuenta un año más con el apoyo de EITB, que ha completado el kilómetro 763 de Korrika, en la calle Sadar de Pamplona. Los presentadores Arnaitz Fernández ("Eguraldia") y Amaiur Elizari (@navarrahoy), junto a compañeros de la sede navarra, han llevado el testigo por la capital navarra. 

Korrika 2026 Euskera Navarra Sociedad

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