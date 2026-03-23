De Navarra a Gipuzkoa, en su quinta noche
Korrika ha amanecido en Álava, donde permenecerá hasta el mediodía. Tras recorrer el camino entre Egino y Ziordia, a las 13:00 horas se adentará en Navarra y su meta estará hoy en Gipuzkoa (no llegará hasta la noche).
Kilómetro a kilómetro, Korrika llega ya a su quinto día, jornada en la que la carrera a favor del euskera dejará Navarra para adentrarse en Gipuzkoa. Lo hará a las 21:30 horas, momento en el que entrará por Lizartza, dejando atrás Atallu.
Antes, sin embargo, tiene un largo camino por recorrer. Korrika ha amanecido en Álava, donde permenecerá hasta el mediodía. Después hará el camino entre Egino y Ziordia. Será entonces cuando entre en Navarra, a las 13:00 horas. Su meta estará hoy en Gipuzkoa (no llegará hasta la noche).
De madrugada, pasará por Hernani, Oiartzun e Irun y volverá después a Navarra. Por primera vez en esta edición, mañana, martes, Korrika pisará tierras labortanas. Por la noche, pasará por Sara, Kanbo y Uztaritze, entra otras localidades. Está previsto que a las 21:44 aterrice en Baiona.
El miércoles, 25 de marzo, cumplirá su séptimo día. La costa de Gipuzkoa llevará el testigo desde la mañana. Donostia amanecerá corriendo. La carrera entrará en la capital a las 07:43 horas y volverá a hacerlo a las 09:20.
Será una jornada con olor a salitre, ya que visitarán Orio, Zarautz, Zumaia y otros muchos municipios de la costa. Una vez se meta el sol, será Bizkaia quien coja el testigo y lo hará de la mano de Ondarroa, a las 20:18 horas. Markina y Lekeitio también esperarán con ansia su turno, que llegará horas después.
El jueves, Korrika no saldrá de Bizkaia. Getxo, Barakaldo y Santurtzi, entre otros, harán su aportación al euskera, corriendo por sus calles y también llegará el clamor a Trapagarán, Zalla y Balmaseda.
En su noveno día, zancada a zancada, Arratia vibrará a favor del euskera, para dar paso después a Vitoria-Gasteiz, que acojerá la carrera a las 22:57 horas.
De madrugada, se despedirá de Álava y regresará a Gipuzkoa, en esta ocasión a Debagoiena, Urola, Goierri y Tolosaldea,
La última parada la hará en Bilbao, pero antes pasará por Eibar, Elorrio, Durango y Zornotza. Enekuri tomará el testigo a las 07:22 horas y desde entonces el ambiente festivo y reivindicativo sacudirá Bilbao. Los últimos pasos de Korrika serán en el Arenal, a las 12:04 horas. Tras 11 jornadas de sudor y gran emoción, el mensaje de Korrika dará fin a esta edición.
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