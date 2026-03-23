Nafarroatik Gipuzkoara egingo du jauzi Korrikak bere bosgarren gauean
Araban ikusi ditu lekukoak eguneko lehen eguzki printzak, eta bertan ibiliko da Korrika eguerdia iritsi bitartean. Egino eta Ziordia arteko bidea eginda, Nafarroa iparraldean barneratuko da 13:00a aldera, Gipuzkoa helburu hartuta.
Tipi-tapa, kilometroz kilometro, badoa aurrera euskararen aldeko lasterketa sonatuena. Bosgarren egun honetan, Nafarroatik Gipuzkoarako jauzia egingo du Korrikak; gauean, 21:30 jota, Lizartzan sartuko baitira lasterkariak, Atallu atzean utzita.
Aurretik, baina, luze joko du egunak. Araban ikusi ditu lekukoak eguneko lehen eguzki printzak, eta bertan ibiliko da Korrika eguerdia iritsi bitartean. Egino eta Ziordia arteko bidea eginda, Nafarroa iparraldean barneratuko da 13:00a aldera, Gipuzkoa helburu hartuta.
Ordu txikitan igaroko ditu, besteak beste, Hernani, Oiartzun eta Irun, eta berriro Nafarroan sartuko da, kilometro batzuk egin eta (edizio honetan) estreinakoz Lapurdirantz zuzentzeko. Hala, astearte gauean, Sara, Kanbo eta Uztaritze harrapatuko ditu, eta 21:44an helduko da hiriburura. Harrera beroa egingo diote Baionan, Korrikak bere 24. hitzorduan bisitatuko duen hirugarren hiriburuan.
Asteazkenean, alegia zazpigarren egunean, muga zeharkatu eta Gipuzkoan barrena egingo dute korri euskaltzaleek; oraingoan, gainera, kostaldean. Goizetik jantzi beharko dituzte zapatilak eta zira donostiarrek, 07:43an iritsiko delako bertara. Hiriburutik irten, eta 09:20an ostera egingo du sartu-irtena Donostian.
Kresal apur baten beharrean, Orio, Zarautz, Zumaia eta kostako beste hainbat udalerritik pasatuko da martxoaren 25ean. Iluntzerako, Bizkaian egondo da Korrika. Ondarroako herritarrak izango dira lekukoa eramaten lehenak (20:18tik aurrera), eta zain izango dituzte markinarrak eta lekeitiarrak, hurrengo urratsak beren herrietan emango baitira.
Ostegunean, Korrika ez da Bizkaitik aterako. Getxon, Barakaldon edota Santurtzin zabalduko da euskararen aldeko aldarria, bai eta Trapagan, Zallan eta Balmasedan ere.
Bederatzigarren eguna beteko du martxoaren 27an, ostiralean. Arratiako bizilagunen oinkadak Arabarainoko bidea egingo dute. 22:57an helduko da lasterketa Gasteizera, eta larunbat goizaldean Araba agurtuko du, atzera ere Gipuzkoara zuzentzeko: Debagoiena lehendabizi, Urola ostean eta Goierri zein Tolosaldea geroago; horiexek dira, larunbaterako Korrikak gordeta dituen pasalekuak.
Bilbo jomugan, Bizkaira egingo dute berriro salto korrikalariek. Eibar, Elorrio, Durango eta Zornotza gauez igaroko dituzte, eta 07:22an, Bilboko Enekuri auzora helduko da. Goiz osoan hiriburua zeharkatzen ibiliko eta gero, 12:04an Areatzan du hitzordua eginda. Orduan ezagutuko da aurtengo edizioko mezua, egileak berak irakurriko baitu milaka lagunen aurrean.
Euskadiko Erlijioen Kontseilua sortuko du Eusko Jaurlaritzak
Udaberrian jarriko du martxan Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Erlijioen Kontseilua EAEko erlijio-aniztasuna kudeatzeko helburuz. Bizikidetza eta laikotasun kooperatiboa oinarri izango dituen ekintza plan batekin jaioko da.
Nafarroako Gobernuak suizidioa prebenitzeko behatokia sortuko du, diziplina anitzeko profesionalen laguntzarekin
Jokabide suizidak prebenitzeko eta horiek pairatzen dituzten pertsonak artatzeko estrategia aurkeztu du Nafarroako Osasun Departamentuak. Iaz, 39 pertsona hil ziren Nafarroan beren buruaz beste eginda.
Alerta, gas-isuri handi batengatik, Barakaldon
Ezbeharra 10:00ak aldera gertatu da, Lutxana auzoko Elorriaga etorbidean dagoen obra batean, eta horrek kezka sortu du auzokoen artean.
Hamaika pertsona atxilotu dituzte Castro Urdialesen droga-trafikoaren dirua zuritzeagatik
Operazioan 3.000 gramo kokaina baino gehiago, 7 arma labur eta 4 luze, munizioa eta dirua atzeman zituzten.
2015-2025 tartea, erregistroak daudenetik izandako beroena, Munduko Meteorologia Erakundearen azken txostenaren arabera
176 urte badira Lurraren batez besteko tenperatura neurtzen dena, eta azken 11 urteotan erdietsi dira balio altuenak. "Historia 11 aldiz errepikatzen denean, jada ez da kointzidentzia, jarduteko deia zuzena da", azpimarratu du Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak.
CCOO sindikatua, Korrikan parte hartu ez izanaz: "Etsaien aldean jarri gaituzte"
CCOO sindikatuaren kontrako "apartheid soziala" gaitzetsi du berriro sindikatuaren Euskadiko idazkariak, Korrikan parte hartzeari "betoa" jarri diotelakoan. Bestalde, euskararen aurkako eraso judizialik dagoela ukatu egin du sindikatuak.
Osakidetzaren EPErako izen-ematea ireki da, eta probak ekainean egingo dira
Deialdiak 5.425 plaza eskainiko ditu, horietatik 2.160, berriak. Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira.
Lau ibilgailuren arteko istripu bat izan da Malmasingo tuneletan, eta auto-ilarak sortu dira A-8an, Irunerako noranzkoan
Errepidea erabat irekita dago jada, baina ordu eta erdi edo eman du itxita, eta auto-ilara luzeak sortu dira. Lau lagun zauritu dira istripuan.
Albiste izango dira: Iparraldeko hauteskundeen emaitzak, Korrika eta Osakidetzako EPEa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.