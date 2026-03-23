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Miles de vivencias inolvidables en cinco días de recorrido

gauez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka bizipen ahaztezin, bost eguneko ibilbidean
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EITB

Última actualización

La carrera a favor del euskera partió el pasado 19 de marzo de Atharratze, y desde entonces, paso a paso, territorio a territorio, miles de euskaltzales han llenado Euskal Herria de fiesta y reivindicación.

Korrika 2026 Euskera Sociedad

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