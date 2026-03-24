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Será noticia: Korrika en directo, crisis energética y Premio Emakunde a la Igualdad

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de marzo de 2026:

- Korrika en directo: La carrera a favor del euskera pasará la mañana en Navarra. Después, pisará tierras labortanas por primera vez en esta edición. Por la noche, pasará por Sara, Kanbo y Uztaritze, entra otras localidades. Está previsto que a las 21:44 aterrice en Baiona.

- Crisis energética: Iran y Trump se han desmentido mutuamente despues de que el presidente estadounidense señalara que hay una negociación abierta para poner fin a la guerra. La versión de Trump es que aplaza el ataque porque las negociaciones estan avanzando. Incluso dice que Teheran esta deseperada por un acuerdo. Pero Iran afirma que esta mintiendo. 

- Premio Emakunde a la Igualdad: El lehendakari y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, harán entrega del premio Emakunde a la Igualdad a Mentxu Ramilo Araujo, por su aportación al conocimiento de las mujeres y  al empoderamiento digital. 

Korrika 2026 Donald Trump Irán Emakunde Sociedad

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