Ikerbasque atrajo en 2025 a 30 investigadores y captó más de 49 millones en fondos para investigación

Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia, atrajo el pasado año a 30 investigadores, 15 menos que en 2024, pero captó por encima de 49 millones de euros en fondos para investigación, dos más. Al cierre del año contaba con 417 profesionales de 35 países y 1685 profesionales trabajaban en los grupos liderados por personal de Ikerbasque.

El balance de resultados de 2025 ha sido presentado en rueda de prensa en Bilbao por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, y la directora de Política Científica, Amaia Esquisabel, acompañados de dos investigadoras recientemente incorporadas: Irati Garmendia, que desarrolla su labor en Biogipuzkoa, y Mariana Medina, que hace lo propio en CIC nanoGUNE.

Durante el pasado año la captación de fondos por el personal investigador de Ikerbasque alcanzó los 49 millones de euros, dos millones más que en 2024, mientras 1346 proyectos de investigación contaron con financiación externa y se logró la publicación de 1726 artículos en revistas indexadas de "alto impacto internacional".

Entre ellos, tanto Pérez Iglesias como Cossío han destacado cinco nuevos proyectos respaldados por el European Research Council (ERC), la entidad más prestigiosa en Europa en el ámbito del apoyo a investigaciones científicas de frontera, que eleva a 27 los proyectos "vivos".

“Año especial”

En su intervención, el consejero ha calificado 2025 de "año especial" porque Ikerbasque ha reforzado su condición de fundación para la Ciencia, que ha adquirido un significado "más real", al ampliar y diversificar sus funciones como catalizador de la ciencia de vanguardia en Euskadi y pasar, de la atracción y desarrollo de talento investigador, a desempeñar un papel "más activo" en la gestión de la actividad investigadora.

Entre esos hitos del ejercicio, ha destacado su participación en la gobernanza de algunos BERC, y la gestión de infraestructuras científicas, como el Centro Ikerbasque de Donostia en el que se encuentra ubicado el ordenador cuántico de IBM.

Pérez Iglesias ha querido resaltar dentro de su labor aspectos a los que no se alude, como su impacto en el ámbito empresarial, ya que, desde el inicio del programa, sus investigadores han participado en la creación de 48 spin-offs, iniciativas empresariales caracterizadas por basar su actividad en "la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento y los resultados obtenidos en sus investigaciones".

Así, ha subrayado, esas 48 nuevas empresas suponen que "más del 10 % de investigadores e investigadoras de Ikerbasque han creado alguna empresa", una cifra, ha proseguido, que "puede parecer modesta, pero es espectacular porque hablamos de personas que no vinieron a Euskadi a crear una empresa, sino a investigar por las condiciones atractivas que se les ofrecían para venir".

Sobre el perfil de esas 48 nuevas empresas, el consejero ha desvelado que la mitad son biotecnológicas, lo que es "muy significativo" porque no es el sector que más investigadores ha atraído a Euskadi y, sin embargo, es "donde más oportunidades de negocio se han identificado".

Perfiles

Fernando Cossío ha ofrecido una perspectiva global de la actividad de Ikerbasque, que, al cierre de 2025, había captado a 417 personas investigadoras en todo el mundo para desarrollar su trabajo en universidades y centros de I+D de Euskadi, mayoritariamente varones, 69 % de hombres, frente a un 31 % de mujeres.

De esos 417 profesionales, 214 cuentan con una carrera investigadora consolidada (senior), 107 son jóvenes promesas y 96 Research Associates, categoría intermedia que complementa las anteriores.