Osakidetza pondrá en marcha Servicios de Atención Primaria para Personas Trans (SAPT), uno por cada territorio histórico, a partir de mayo, según se contempla en la nueva guía sanitaria para la atención integral de las personas trans en Euskadi.

Osakidetza ha presentado este jueves una guía sanitaria, un documento que "adapta la atención sanitaria a la Ley 4/2024, refuerza el papel de Atención Primaria y mejora la accesibilidad, calidad y equidad" en la atención a este colectivo, según ha explicado la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.

En rueda de prensa, Bilbao ha puesto en valor la implicación de todos los agentes en el proceso de elaboración del documento, especialmente a las asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de este colectivo.

Asimismo, ha señalado que el objetivo es que "cada persona trans encuentre en nuestro sistema sanitario un entorno donde se sienta escuchada, respetada y segura”.

Novedades principales

Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de los Servicios de Atención Primaria para Personas Trans (SAPT), uno por cada territorio histórico, que permitirán acercar la atención sanitaria a las personas trans, ofrecer acompañamiento personalizado desde fases iniciales y coordinar la atención entre niveles asistenciales. En Gipuzkoa, este servicio estará ubicado en el Centro de Salud Alde Zaharra de San Sebastián.

Otra de las innovaciones consiste en la descentralización progresiva de ciertos procedimientos, como parte de la terapia hormonal, cirugías de menor complejidad y reproducción asistida, mientras que la Unidad de Identidad de Género del Hospital Universitario Cruces seguirá siendo la referencia para los casos más complejos y coordinada con el resto de servicios.

Con esta iniciativa, según explican desde Osakidetza, Euskadi da un paso firme hacia un modelo sanitario más inclusivo, equitativo y basado en derechos, que sitúa a las personas trans en el centro de la atención y garantiza una respuesta adaptada a sus necesidades a lo largo de la vida".