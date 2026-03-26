Osakidetzak pertsona transexualentzako lehen mailako arreta zerbitzuak zabalduko ditu EAEko hiru hiriburuetan
Gauzak ondo bidean, maiatzetik aurrera jarriko da abian zerbitzua. Osakidetzaren zuzendariak adierazi duenez, helburua da pertsona transexualei errespetuzko eta gertuagoko arreta ematea.
Osakidetzak pertsona transexualentzako lehen mailako arreta zerbitzuak zabalduko ditu EAEko hiru hiriburuetan maiatzetik aurrera, "errespetuzko eta gertuagoko arreta emateko asmoz".
Ostegun honetan Donostian aurkeztu dute pertsona transentzako osasun-arretarako gida berria, pertsona transen Lehen Mailako Arretaren "zeregina indartu" eta "irisgarritasuna, kalitatea eta ekitatea hobetzen dituen dokumentua, Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak azaldu duenez.
Prentsaurrekoan, Bilbaok prozesuan eragile guztiek izan duten inplikazioa nabarmendu du, bereziki transen kolektiboaren eskubideen alde lan egiten duten elkarteena. Osakidetzaren zuzendariaren hitzetan, gidaren helburua da "norbanako transek gure osasun-sisteman entzunak, errespeta eta segurtasu sentitzen den ingurune bat aurkitzea".
Berrikuntza nagusiak
Berrikuntza nagusien artean, nabarmentzekoa da Pertsona Transentzako Lehen Mailako Arreta Zerbitzua abian jarrik dela EAEko hiru hiriburuetan. Era horretara, gertuko arreta jasoko dute pertsona transek. Gipuzkoan, esaterako, zerbitzua Donostiako Alde Zaharra Osasun Zentroan egongo da, gaur goizean gida aurkeztu duten tokian bertan.
Beste berrikuntzetako bat prozedura jakin batzuk pixkanaka deszentralizatzean datza, hala nola hormona-terapia, konplexutasun txikiagoko interbentzio kirurgiko batzuk eta laguntza bidezko ugalketa. Horri esker, irisgarritasuna hobetu eta osasun-sistema publikoaren baliabideak optimizatu ahal izango dira.
Ekimen horrekin, Osakidetzak azaldu duenez, Euskadik "urrats sendoa" eman du osasun "eredua inklusiboagoa eta bidezkoagoa izan dadin", pertsona transen arreta "erdigunean jarrita", eta bizitzan zehar haien beharretara "egokitutako erantzuna bermatzeko".
