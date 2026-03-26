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Será noticia: Korrika en directo, medidas contra la crisis energética y elecciones sindicales en la Ertzaintza

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Korrika zuzenean, krisi energetikoaren aurkako neurriak eta hauteskunde sindikalak Ertzaintzan
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 26 de marzo de 2026:

- Korrika, en directo: La carrera a favor del euskera recorrerá Bizkaia durante el día de hoy para entrar en Álava por Artziniega pasadas las 23:00 horas. Hoy pasará por Mungia, Getxo, Erandio, Santurtzi, Trapagaran y Balmaseda, entre otras localidades. 

- Medidas contra la crisis energética: El Congreso de los Diputados convalidará hoy el decreto de medidas fiscales impulsado por el Gobierno español para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El texto incluye rebajas de impuestos en combustibles y electricidad, el control de márgenes empresariales y la prohibición de cortar suministros básicos, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía.

- Elecciones sindicales en la Ertzaintza: El sindicato ERNE espera seguir siendo la fuerza más votada, pero Esan tratará de dar el sorpaso. Con todos los ojos puestos en EUSPEL, unico sindicato que dijo no al acuerdo con el departamento que dirige Zupiria, veremos si hacen valer el apoyo que tuvo "Ertzainas en lucha", los que se hicieron conocidos durante la salida del Tour desde Bilbao.

Korrika 2026 Ertzaintza Sociedad

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