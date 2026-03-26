El Congreso de los Diputados convalidará hoy el decreto de medidas fiscales impulsado por el Gobierno español para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El texto incluye rebajas de impuestos en combustibles y electricidad, el control de márgenes empresariales y la prohibición de cortar suministros básicos, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía.

La validación del decreto está asegurada después de que el Ejecutivo haya logrado el respaldo de sus socios de investidura, entre ellos EH Bildu y PNV, así como el apoyo de Junts, que ha pactado a cambio la tramitación de una iniciativa para eximir del IVA a los autónomos.

En concreto, el decreto recoge rebajas fiscales sobre combustibles y electricidad, mecanismos de control de precios empresariales y la prohibición de interrumpir suministros básicos a la ciudadanía. El objetivo es amortiguar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Desde EH Bildu han confirmado su voto favorable, aunque consideran que las medidas son insuficientes y reclaman un mayor control real de los precios. Por su parte, el PNV también apoyará el decreto y valora positivamente el paquete, si bien insiste en la necesidad de que el Gobierno español presente nuevos presupuestos.

El interés político de la votación se centra ahora en la posición del Partido Popular. Aunque su apoyo no es necesario para sacar adelante el decreto, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no ha aclarado su sentido del voto, pese a reconocer que el texto incluye propuestas que defienden. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido públicamente su respaldo, mientras que Feijóo le ha reclamado la incorporación de más medidas.

El debate previo a la votación ha estado marcado por un fuerte enfrentamiento entre Gobierno español y oposición, con reproches cruzados y un tono especialmente duro en el hemiciclo.

En paralelo, el Ejecutivo trata de recabar apoyos para un segundo decreto centrado en vivienda, que incluye, entre otras medidas, la prórroga de los contratos de alquiler. Por el momento, este texto no cuenta con los respaldos suficientes, y desde el ala de Sumar aseguran que continúan negociando con los grupos parlamentarios.